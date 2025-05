Florence Pugh spiega come la scena post credits di Thunderbolts* ci prepara a Avengers: Doomsday

ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER su Thunderbolts*.

Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe, parla della scena post-credit di Thunderbolts* e di come questa apra la strada ad Avengers: Doomsday. La timeline del MCU ha ufficialmente concluso la Fase 5, con il finale del film che funge da chiusura, mentre la Fase 6 inizierà quest’estate. Tuttavia, poiché diversi personaggi di Thunderbolts* torneranno in Avengers: Doomsday, la scena post-credit dell’ultimo ha sicuramente gettato le basi per la loro prossima apparizione (diretta dai fratelli Russo).

ScreenRant ha recentemente intervistato Florence Pugh sull’entusiasmante conclusione di Thunderbolts*, e lei ha parlato della scena post-credit e dell’effetto che avrà su Avengers: Doomsday.

“Sono decisamente ancora un po’ senza speranza. Penso che alla fine di Thunderbolts*, li vedi solo mentre cercano di capire come lavorare insieme. Tipo, sì, sono una squadra, ma hanno bisogno di andare in terapia. Capisci cosa intendo? Sono abili, ma devono sapere come sfruttare le loro capacità come squadra. E credo che nella scena del tag, si veda davvero la loro nuova versione, i loro glow-up e come si stanno assestando.”

Sebbene la scena post-credit di Thunderbolts* abbia anche fatto da preludio a I Fantastici Quattro: Gli Inizi, dato che la loro astronave si vede negli ultimi secondi del film, si parla molto dello stato degli Avengers nel MCU. Uno degli aspetti sollevati da Florence Pugh è come Thunderbolts* abbia esplorato la necessità di questi personaggi di imparare a essere una squadra. Ma la scena post-credit chiarisce anche che il fatto che siano i Nuovi Avengers non sarà necessariamente qualcosa che l’MCU nel suo complesso accetterà.

Uno dei grandi Easter egg e riferimenti Marvel in Thunderbolts* è il fatto che Capitan America non sia entusiasta dell’esistenza dei Nuovi Vendicatori, e questo è un aspetto che verrà chiaramente affrontato in Avengers: Doomsday. Anche se i personaggi di Thunderbolts* hanno dovuto vedersela con una forza importante come Sentry e The Void, Florence Pugh ha ragione nel dire che potrebbero essere un po’ disperati quando si tratta di affrontare qualcuno di più grande come il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday. In base ai commenti di Pugh, sembra proprio che il film vedrà i Nuovi Vendicatori costretti a fare un ulteriore passo avanti, con Thunderbolts* che funge da primo passo avanti nel loro sviluppo.