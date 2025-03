Legend of Zelda: il live action uscirà a marzo 2027!

L’adattamento cinematografico live-action del franchise di videogiochi Legend of Zelda ha fissato una data di uscita nelle sale. Sony Pictures presenterà il film d’avventura, co-prodotto da Sony e Nintendo, il 26 marzo 2027.

La data di uscita è stata svelata sulla nuova app di Nintendo, Nintendo Today, quasi un anno e mezzo dopo che il film era stato annunciato per la prima volta nel novembre 2023. All’epoca, il creatore della serie “Zelda” Shigeru Miyamoto ha confermato i piani per il film live-action sui social media, condividendo che il film sarebbe stato prodotto da lui e Avi Arad.

Wes Ball, il regista della trilogia “The Maze Runner” e di Il Regno del Pianeta delle Scimmie della scorsa estate, rimane a bordo per dirigere l’adattamento. Ball è anche uno dei produttore, insieme a Joe Hartwick Jr., sotto la loro bandiera Oddball Entertainment. L’annuncio iniziale rivelava anche che il film sarebbe stato cofinanziato da Sony Pictures Entertainment e Nintendo, con Nintendo che forniva la maggior parte del sostegno finanziario. I dettagli del casting e della storia sono ancora in lavorazione.

“Qui è Miyamoto che parla. Ho lavorato al film live-action di ‘The Legend of Zelda’ per molti anni con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo”, scrisse Miyamoto all’epoca. “Ho chiesto ad Avi-san di produrre questo film con me e ora abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo del film con la stessa Nintendo fortemente coinvolta nella produzione. Ci vorrà del tempo prima che sia completato, ma spero che non vediate l’ora di vederlo”.

I piani per un film di “Zelda” hanno preso slancio dopo che Nintendo ha collaborato con Universal Pictures e Illumination Entertainment per Super Mario Bros. Uscito nell’aprile 2023, la commedia animata è stata un successo al botteghino, incassando più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo e classificandosi come la 18a uscita globale con il maggior incasso di tutti i tempi.