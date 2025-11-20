HomeCinema News2025

La neve nel cuore: in sviluppo un sequel per onorare Diane Keaton

Di Gianmaria Cataldo

-

La neve nel cuore film 2005

A oltre 20 anni dall’uscita del film natalizio originale con un cast stellare, un sequel di La neve nel cuore (il cui titolo originale è The Family Stone) è ora in lavorazione, poiché lo sceneggiatore e regista Thomas Bezucha ha in programma di scrivere il tanto atteso sequel. La notizia arriva subito dopo la morte della leggenda del cinema Diane Keaton, che nel film del 2005, originariamente prodotto dalla 20th Century Fox, ora di proprietà della Disney, interpretava Sybil, la matriarca della famiglia Stone.

In un’intervista alla CNN, Bezucha ha rivelato che sta lavorando alla sceneggiatura del sequel di La neve nel cuore per “onorare Keaton ancora di più”, sottolineando anche che c’è più pressione per realizzare un sequel perfetto e “fare un buon lavoro con il resto del cast” dopo la scomparsa dell’attrice quest’anno. Tuttavia, il regista-sceneggiatore ha spiegato che deve ancora consegnare la versione finale della sua nuova sceneggiatura allo studio.

Bezucha ha anche detto al suo produttore che avrebbe iniziato a scrivere il sequel solo se il cast originale fosse stato interessato a tornare. Dopo aver contattato gli attori, Bezucha ha a quanto pare ricevuto risposte positive da tutti loro. Gli attori principali del film includono Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Elizabeth Reaser, Craig T. Nelson, Claire Danes e Tyrone Giordano, il che richiederebbe un’altra uscita ricca di star nella storia della famiglia Stone.

Sebbene il cast originale abbia espresso interesse per un sequel, nessuno degli attori ha però firmato ufficialmente per il film, né La neve nel cuore 2 è stato confermato da alcuna casa di produzione. Tuttavia, membri del cast come Nelson e Mulroney hanno fatto notare nelle ultime settimane che ci sono state discussioni riguardo alla realizzazione di un sequel.

Il film del 2005 raccontava il Natale della famiglia Stone, con tutti e cinque i fratelli adulti, Everett (Mulroney), Susannah (Reaser), Ben (Wilson), Thad (Giordano) e Amy (McAdams), che tornavano a casa dei loro genitori, Sybil (Keaton) e Kelly (Nelson). Tuttavia, questo Natale mette alla prova la famiglia quando Everett porta a casa la sua nuova fidanzata, Meredith (Parker), alla quale intende chiedere di sposarlo nonostante i contrasti con i membri della sua famiglia. Per sentirsi più a suo agio, Meredith invita sua sorella Julie (Danes) a trascorrere il Natale a casa degli Stone, aggiungendo un ulteriore elemento di caos alle festività.

