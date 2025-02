Lucasfilm: Kevin Feige della Marvel potrebbe prendere il posto di Kathleen Kennedy?

La notizia che Kathleen Kennedy si dimetterà da Presidente della Lucasfilm alla fine di quest’anno è stata diffusa nelle ultime ore, e adesso arriva un aggiornamento con un elenco di potenziali candidati per sostituirla, e uno dei nomi non è altro che l’attuale capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

Il creatore di Star Wars George Lucas ha scelto personalmente Kennedy come suo successore nel 2012 prima di vendere la sua quota di proprietà alla Disney. Ora, per la prima volta, la Casa di Topolino sceglierà qualcuno di nuovo per guidare la prossima era della galassia lontana lontana.

Kennedy è stata molto criticata nel corso degli anni per una serie di passi falsi associati al franchise, ma non si può discutere sull’enorme livello di successo (almeno all’inizio) che è riuscita a raggiungere, e gli addetti ai lavori ritengono che trovare un sostituto non sarà un compito facile.

Chi succederà a Kathleen Kennedy ai vertici di Lucasfilm?

Le viene attribuito il merito di aver rilanciato la proprietà lanciando la trilogia sequel, a partire da Star Wars: Il Risveglio della Forza del 2015, così come lo spin-off del 2016 acclamato dalla critica “Rogue One“. Kennedy ha anche tracciato un futuro per il franchise in streaming con serie televisive come “The Mandalorian” e “Andor“.

“Una delle ragioni per cui Kathy è rimasta in giro così a lungo è perché non c’è un’alternativa credibile”, ha detto una delle fonti di THR. “Quello che la gente non capisce è che non è un lavoro creativo”, ha detto un altro. “Questo è circa il 10 percento. Il resto è avere a che fare con Disney, licenze e fan”.

“È davvero difficile trovare persone che amano e conoscono Star Wars e che possono gestire una grande azienda. Questa è una persona che ha bisogno di sapere quanto è lunga una spada laser e come si carica”, dice Stephen Galloway, preside della scuola di cinema della Chapman University. “Quanti dirigenti conoscono la risposta a queste domande?”

Tuttavia, sono emersi altri potenziali nomi: insieme a Feige, ci sono il regista di The Mandalorian e Grogu Jon Favreau, l’attuale Chief Creative Officer di Lucasfilm Dave Filoni, Hannah Minghella di Bad Robot, il regista di The Force Awakens e The Rise of Skywalker J.J. Abrams e l’ex Head of Production della 20th Century Fox Emma Watts.