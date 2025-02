Michelle Trachtenberg: morta l’attrice di Buffy l’Ammazzavampiri e Gossip Girl, aveva 39 anni

Michelle Trachtenberg, attrice amata dai millennials per i suoi ruoli in Buffy l’ammazzavampiri, Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio della Disney, Gossip Girl e altri, è stata trovata morta all’età di 39 anni, secondo quanto riportato da diversi giornali come il New York Post, ABC News e Deadline. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Michelle Trachtenberg tra televisione e cinema

Nata a New York l’11 ottobre 1985, la Trachtenberg ha debuttato in televisione in spot pubblicitari a soli tre anni prima di ottenere un ruolo ricorrente come Lily Montgomery nella longeva soap opera All My Children. Ha ottenuto ulteriori riconoscimenti recitando in The Adventures of Pete & Pete di Nickelodeon ed è stata nominata per un Daytime Emmy per il suo ruolo nella serie per bambini Truth or Scare di Discovery, prima di ottenere il ruolo principale di Harriet M. Welsch nel film del 1996 della Paramount Harriet the Spy, basato sul classico romanzo per bambini.

Trachtenberg è però meglio nota per essere entrata a far parte di Buffy l’ammazzavampiri nella quinta stagione, nel 2000, interpretando Dawn Summers, la sorella minore della Buffy di Sarah Michelle Gellar. Il ruolo, estremamente importante nella serie e confermato poi anche per le stagioni sei e sette, ha reso la Trachtenberg un’icona, nonché una delle attrici più amate dai giovani spettatori di quegli anni.

Successivamente, l’attrice si è fatta notare con ruoli nella commedia cult EuroTrip del 2004 e nel dramma sportivo Disney Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, dove ha interpretato un’adolescente libertina che scopre la sua passione per il pattinaggio artistico. Uno degli altri ruoli più memorabili della Trachtenberg risale al 2008, quando entra a far parte di Gossip Girl nel ruolo di Georgina Sparks, la manipolatrice e imprevedibile combinaguai che spesso getta nel caos le vite dell’élite dell’Upper East Side.

Nello stesso periodo, ha recitato accanto a Zac Efron e Matthew Perry nella commedia della Warner Bros 17 Again, interpretando la figlia del Mike O’Donnell di Perry, che ottiene magicamente la possibilità di rivivere la sua adolescenza. In seguito, la Trachtenberg ha continuato a lavorare costantemente in televisione, con apparizioni in serie come House, Weeds, NCIS: Los Angeles e Sleepy Hollow. Con il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri in programma, era possibile che riprendesse il ruolo di Dawn, ma la sua improvvisa scomparsa spegne ogni speranza a riguardo e getta un’ombra di tristezza sul cuore dei suoi fan.