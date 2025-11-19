HomeCinema News2025

L’ultimo post di Zack Snyder su Instagram ha scatenato l’entusiasmo dei sostenitori di #RestoreTheSnyderVerse

Di Chiara Guida

Zack Snyder sul set di Rebel Moon
Zack Snyder sul set di Rebel Moon - Foto crediti: Clay Enos/Netflix © 2023

I recenti post di Zack Snyder su Instagram hanno suscitato molto dibattito online, e l’ultima foto in bianco e nero del regista ha davvero scatenato i suoi sostenitori, nonostante non sia in realtà un richiamo a uno dei suoi film del DCEU.

Prima di lanciare quello che sarebbe diventato noto come lo “SnyderVerse” con L’Uomo d’Acciaio, Snyder ha diretto un adattamento di Watchmen di Alan Moore, e questa foto mostra Walter Kovacs, alias Rorschach (Jackie Earle Hayley), che tiene in mano il cartello che porta quando decide di prendersi una pausa dalle sue attività di massacro con i criminali.

Come ci si potrebbe aspettare, i fedeli sostenitori di #RestoreTheSnyderVerse stanno prendendo questa foto come una conferma che la “fine è vicina” per il DCU di James Gunn, e Snyder farà presto il suo trionfale ritorno per continuare la sua saga.

Sebbene ciò sia altamente improbabile, le speculazioni sono state alimentate dalla potenziale vendita di Warner Bros. Discovery e dai recenti sviluppi riguardanti Comcast o Paramount che avrebbero ottenuto il sostegno finanziario dell’Arabia Saudita, così come da truffatori come Cosmic Book News che affermano di aver “confermato” che “l’accordo è concluso” e che lo SnyderVerse tornerà.

Zack Snyder sembra appoggiarsi al rinnovato clamore con questi post, e di certo non ha fatto molto per dissuadere i suoi sostenitori dal continuare la loro campagna. Il fatto è che Superman è stato un successo sufficiente per la WB a dare il via libera a Man of Tomorrow, e ci sono numerosi altri progetti DCU attualmente in varie fasi di sviluppo. Pensate davvero che lo studio scarterà un intero programma perché una minoranza rumorosa di fan vuole che Zack Snyder diriga Justice League 2?

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
