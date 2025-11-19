Edgar Wright sul DCU, sul perché non ha potuto dirigere Ant-Man e se si è “riconciliato” con Kevin Feige

Siamo sicuri che tutti voi conosciate la storia del regista Edgar Wright che ha abbandonato Ant-Man dei Marvel Studios. Ha trascorso anni a sviluppare lentamente il film, ma quando è stato pronto a iniziare a lavorarci, l’MCU era completamente cambiato.

Il film di supereroi stand-alone di Wright si è trovato improvvisamente di fronte a un mondo molto più vasto in cui inserirsi e, nonostante fosse riuscito a trovare Paul Rudd ed Evangeline Lilly, alla fine ha deciso di non proseguire con Ant-Man. Peyton Reed è stato scelto per sostituirlo e il blockbuster del 2015 si è rivelato un discreto successo di critica e pubblico.

Ant-Man di Reed ha utilizzato molte delle idee di Wright, e c’è stato un calo di qualità evidente con Ant-Man and The Wasp, e un calo enorme con l’uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania all’inizio del 2023.

Parlando con Josh Horowitz, a Wright è stato chiesto se è disponibile a lavorare con James Gunn e i DC Studios, visti i commenti dei co-CEO sul fatto di essere prima di tutto un regista: “Non lo so. Credo, ancora una volta, che dipenda tutto dal titolo”, ha detto. “Penso che sia qualcosa che… quando sono venute fuori queste cose e Ant-Man, sfortunatamente, ci è finito dentro anche lui, ma il motivo per cui ho voluto farlo in primo luogo è perché sono stato ispirato dalle persone che hanno avuto la possibilità di realizzare qualcosa e di dettare il ritmo.”

“[Batman del 1989], quando uscì, fu il film più importante dell’anno fino ad allora, ma anche così idiosincratico e specifico di Tim Burton”, ha continuato Wright. “Era incredibilmente eccentrico per un film di un grande studio, e lo si percepiva quando Sam Raimi fece Spider-Man e quando Chris Nolan fece Batman Begins.”

“Senza entrare nei dettagli e violare il mio accordo di riservatezza, il motivo per cui ho dovuto abbandonare Ant-Man è che quando ho iniziato a lavorarci, ovvero 8 anni dopo aver iniziato a scriverlo, ormai c’era una formula”, ha ricordato, spiegando la sua decisione di abbandonare l’MCU. “Non solo in termini di continuità all’interno dei film, ma anche di uno stile e di un modo di girare le cose.”

“E tutte le cose che mi interessano meno. C’è un sacco di roba da seconda unità e un reparto effetti visivi. Sapevo che non avrei potuto realizzare quel film nello stesso modo in cui avevo realizzato Scott Pilgrim vs. the World. Ho pensato: ‘Addio!'”

Quando Edgar Wright lasciò Ant-Man (ed è difficile biasimarlo, visto che la sua sceneggiatura fu modificata in modo significativo dagli sceneggiatori interni), fu un duro colpo per i Marvel Studios, e Kevin Feige si affrettò a trovare qualcuno che potesse sostituire il regista. Tuttavia, nonostante i dissapori all’epoca, da allora hanno seppellito l’ascia di guerra. “Devo dire che io e Kevin Feige abbiamo fatto pace negli ultimi anni”, ha confermato Wright. “Quando ho lavorato per Empire Magazine, gli ho chiesto di scrivere un articolo per quella rivista ed è stata la prima email che abbiamo ricevuto insieme in 6 anni. È stato davvero bello che abbiamo ricominciato a parlare.” “Non l’ho più visto di persona da allora, ma [lo abbraccerò] quando lo vedrò”, ha aggiunto ridendo.

Non scommetteremmo sul fatto che Wright lavori nell’MCU o nel DCU, anche se quest’ultimo sembra il più probabile dei due, visto che Gunn è felice di dare il via libera a progetti indipendenti di “Elseworlds“.