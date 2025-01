American Primeval, dove è stato girata l’epica serie western? ecco tutte le location!

American Primeval di Netflix è stato finalmente rilasciato, ed ecco tutti i luoghi delle riprese che sono stati rivelati finora. La nuova miniserie drammatica western di Netflix racconta la storia di una donna e di suo figlio che tentano di attraversare la frontiera, con gran parte dello show che si svolge nel Territorio dello Utah nel 1857. A causa di questa ambientazione, American Primeval utilizza molte ambientazioni selvagge e forti, quindi ecco quali sono i luoghi del mondo reale presenti nella serie.

American Primeval è una serie western cupa e grintosa del regista Peter Berg e dello scrittore di The Revenant Mark L. Smith, che presenta molti dei tipi di location che sono diventati associati al genere. Treni di carri, eserciti mormoni, accampamenti di indigeni e animali selvatici costituiscono il mondo di American Primeval, con un design di produzione che rende perfettamente l’ambientazione del Vecchio West. Tuttavia, gran parte dell’atmosfera della serie è dovuta alla natura selvaggia in cui è girata, che evidenzia i pericoli della frontiera.

Studi Netflix, Albuquerque, Nuovo Messico

Uno dei luoghi principali in cui è stato girato American Primeval è il Netflix Albuquerque Studios. Lo studio cinematografico, che si trova nel quartiere Mesa del Sol di Albuquerque, era originariamente chiamato ABQ Studios ed era stato utilizzato per spettacoli come Breaking Bad. Tuttavia, nel 2018 Netflix ha acquisito lo studio, che dispone di dodici palchi sonori, uffici, un backlot e altro ancora. Oltre ad American Primeval, altri progetti girati nello studio includono The Avengers, The Lone Ranger, Independence Day: Resurgance, Logan, Stranger Things, Trigger Warning e altri ancora.

Sebbene non sia ancora stato rivelato quali scene specifiche di American Primeval siano state girate presso i Netflix Albuquerque Studios, è logico che gran parte della miniserie di Netflix sia stata girata nella proprietà di Netflix. È probabile che le poche scene in interni di American Primeval siano state girate sui palcoscenici, mentre le altre scene in esterni hanno utilizzato lo studio e le aree circostanti.

Bonanza Creek Ranch, Santa Fe, Nuovo Messico, USA

Il Bonanza Creek Movie Ranch è un luogo iconico che è stato utilizzato in tutti i tipi di film western, e American Primeval è l’ultimo progetto che si aggiunge alla lista. Sebbene l’area sia nata come città mineraria nel 1880, è stata trasformata in un ranch cinematografico tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, con una ricostruzione meticolosa di una città del vecchio West. Film western classici come Silverado, Un milione di modi per morire nel West, Django Unchained, Rust e altri hanno utilizzato questa location.

Molti degli edifici e delle aree cittadine che si vedono in American Primeval provengono dal Bonanza Creek Movie Ranch, anche se non se ne conoscono i nomi specifici. Tuttavia, è logico che American Primeval utilizzi questa iconica location western per dare corpo al suo mondo.