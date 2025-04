Maggie Gyllenhaal svela la sua sposa al CinemaCon

Il primo filmato del film da 100 milioni di dollari di Maggie Gyllenhaal, The Bride, è stato mostrato al CinemaCon, alla presenza della regista e star Jessie Buckley.

The Bride è ambientato nella Chicago degli anni ’30 e offre una rilettura all’iconica tradizione di Frankenstein. Il film è il secondo impegno da regista di Gyllenhaal. Il suo primo è stato La Figlia Oscura, che Netflix ha distribuito nel 2021. Il film ha ottenuto tre nomination ai 94esimi Academy Awards: migliore attrice (Olivia Colman), migliore attrice non protagonista (Buckley) e migliore sceneggiatura adattata.

Un piccolo assaggio del film steampunk con sfumature horror ha mostrato la Sposa di Buckley che cade e muore, e “non è stato un incidente“. Su un tavolo da laboratorio con cavi metallici che uscivano dal suo corpo, torna in vita, poi incontra il mostro di Christian Bale che intona “Finché morte non ci separi“.

Buckley ha detto che la sceneggiatura di Gyllenhaal aveva “un linguaggio elettrico che non avevo mai letto o visto al cinema”. Ha definito la relazione tra il mostro e la Sposa “l’amore più punk che sia mai esistito. È come Bonnie e Clyde e Wild at Heart… Penso che il nostro abbia un po’ di benzina nella pelle e gli teniamo un fiammifero accanto”.

Gyllenhaal ha spiegato che dopo aver girato La Figlia Oscura, stava cercando “qualcosa di pop e grande e volevo che fosse radicale allo stesso tempo. Ero a questa festa e ho visto questo tizio con la Moglie di Frankenstein tatuata sul braccio… Mi ha catturato… Nell’originale, la sposa è nel film per circa tre minuti e non parla, il che non potrebbe essere più diverso dal nostro… Sono molto interessata ai mostri e penso che tutti noi abbiamo un piccolo aspetto di qualcosa di mostruoso in noi. I mostri nel nostro film fanno cose mostruose, ma sono anche i nostri eroi”.

The Bride era originariamente previsto per il 26 settembre, prima di arrivare al 6 marzo 2026. La Warner ha salvato il film da Netflix. Lo streamer ha respinto il desiderio di Gyllenhaal di girare il film a New York, ma la Warner ha acconsentito. Alla fine, Gyllenhaal ha girato il film in Imax e oggi ha dichiarato di essere “una convertita totale“.

Insieme a Buckley e Bale, anche Peter Sarsgaard, Annette Bening e Penélope Cruz recitano in una sceneggiatura di Gyllenhaal.

The Bride di Gyllenhaal non è l’unico film di Frankenstein in arrivo. Guillermo del Toro sta attualmente girando il suo Frankenstein, con Jacob Elordi nei panni dell’iconico mostro. Il film di Del Toro è supportato da Netflix e vede protagonisti Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.