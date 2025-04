The Bondsman: tutto quello che sappiamo sulla serie Prime Video

Prime Video è pronto a rilasciare sulla propria piattaforma una nuova serie d’azione soprannaturale, The Bondsman, che sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2025. Creata da Grainger David e con Kevin Bacon nel ruolo di protagonista, la serie mescola elementi di horror, commedia e dramma familiare. Con una premessa intrigante e un cast stellare, promette di offrire un’esperienza di visione unica agli appassionati del genere.

The Bondsman è prodotta da Blumhouse Television e Amazon MGM Studios, insieme a Marker 96 e CrimeThink Production Company. Tra i produttori esecutivi della serie figurano lo showrunner Erik Oleson, Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie e Chris McCumber per Blumhouse Television, oltre a Kevin Bacon, Paul E. Shapiro e il creatore della serie Grainger David. Erik Holmberg è invece il produttore esecutivo.

In attesa di vederla, in questo articolo approfondiamo la trama della serie e i dettagli sul cast.

La trama di The Bondsman

The Bondsman segue Hub Halloran (Kevin Bacon), un ex musicista diventato cacciatore di taglie la cui vita prende una piega oscura dopo un brutale attacco. Resuscitato dal diavolo, Hub viene incaricato di catturare i demoni fuggiti dall’Inferno. Mentre si imbarca in questa pericolosa missione, cerca la redenzione e tenta di riavvicinarsi alla sua ex moglie, Maryanne (Jennifer Nettles). La serie intreccia dunque elementi soprannaturali e lotte personali, offrendo una narrazione ricca di azione, umorismo e profondità emotiva.

Con il progredire della serie, Hub scopre di più sugli errori e i peccati che hanno causato la sua morte e la sua condizione attuale. Il suo cammino è pericoloso, poiché deve combattere contro demoni più forti di quelli che ha incontrato in precedenza. I legami familiari tesi di Hub conferiscono all’azione frenetica una profondità emotiva mentre interagisce con loro per raggiungere la redenzione.

Il cast e i personaggi della serie

Come anticipato, protagonista della serie è Kevin Bacon nel ruolo di Hub Halloran. Egli è un musicista fallito diventato cacciatore di taglie che risorge per catturare i demoni in fuga. Accanto a lui ritroviamo Jennifer Nettles nel ruolo di Maryanne, l’ex moglie di Hub, con la quale cerca di riallacciare i rapporti nel corso dei suoi incarichi soprannaturali. Vi è poi Beth Grant nel ruolo di Kitty, un personaggio il cui ruolo si intreccia con la missione e il viaggio personale di Hub.

Damon Herriman interpreta invece il ruolo di Lucky, una figura legata alle fughe demoniache e agli sforzi di Hub. Completano il cast Maxwell Jenkins nel ruolo di Cade, un personaggio più giovane che viene coinvolto negli eventi in corso, e Jolene Purdy nel ruolo di Midge, un personaggio centrale nella narrazione, che – stando a quanto riportato – contribuisce alla profondità della serie, anche se il ruolo che svolge nello specifico è al momento stato tenuto segreto.

Il trailer di The Bondsman

The Bondsman sarà dunque disponibile su Prime Video a partire dal 3 aprile con un totale di otto episodi.