Man of Tomorrow: James Gunn chiarisce se Brainiac è il cattivo principale

Dopo il ritorno sul grande schermo dell’Uomo d’Acciaio quest’estate con la nuova incarnazione cinematografica di David Corenswet, il finale del film di Superman è solo l’inizio per l’amato supereroe. Dato che il film del 2025 ha superato i 615 milioni di dollari al botteghino mondiale, oltre a ricevere diverse recensioni positive, è stato ufficialmente deciso di realizzare un sequel, dato che James Gunn ha già terminato la sceneggiatura del nuovo film: Man of Tomorrow.

Tuttavia, i dettagli sono ancora estremamente limitati, compreso il tipo di nuova minaccia che l’ultimo figlio di Krypton dovrà affrontare tra circa due anni. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Gunn è stato però ora finalmente interrogato sulla misteriosa pagina della sceneggiatura di Man of Tomorrow, che ha dato vita alla teoria secondo cui Brainiac sarà il cattivo principale del film del 2027. Tuttavia, il co-CEO della DC Studios ha condiviso la seguente risposta sullo status del famoso antagonista nel prossimo capitolo:

“Ascoltate, ovviamente non ignoravo che quando ho pubblicato la copertina della sceneggiatura ci sarebbero state discussioni su quel particolare argomento. Ma penso che per il momento non riveleremo cosa succederà esattamente”, si è limitato a dire Gunn. Le sue parole dunque non smentiscono Brainiac come antagonista del film, ma potrebbero esserci altre sorprese in merito oppure la sua partecipazione potrebbe comportare qualcosa di particolare che al momento è difficile da prevedere. Come sempre, non resta che attendere maggiori novità.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro. Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.