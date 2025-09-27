Avengers: Doomsday, Shane Black afferma che Dottor Destino rivoluzionerà i cinecomic

Mentre Robert Downey Jr. si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday, uno dei precedenti registi della Marvel Studios, reagisce alla sua scelta per il ruolo di Dottor Destino. In una nuova intervista con ComicBook, il regista di Iron Man 3, Shane Black, ha infatti commentato il ritorno dell’ex attore di Tony Stark nel franchise, ma ora come antagonista centrale dell’attuale narrazione della Marvel Studios.

Dopo aver lavorato con la star nel film del 2013, che ha incassato 1,2 miliardi di dollari al botteghino mondiale, il regista ha condiviso quanto segue sul sorprendente casting: “Penso che con questo ruolo riuscirà a rinvigorire da solo l’intero settore dei film tratti dai fumetti. All’inizio sembrava un’idea cinica, del tipo: “Oh, torniamo al vecchio trucco dell’unico tizio che sembra salvarci sempre”. Ma funzionerà. Funzionerà davvero. E lui ha portato… Non posso dire nulla, non che io sappia. Sono entusiasta perché sarò il primo a vederlo. Non ho visto tutti i film Marvel. Vedrò prima quello”.

L’attore premio Oscar ha recentemente terminato le riprese con il cast di Avengers: Doomsday, ma il film del 2026 non è l’unico progetto MCU in cui apparirà. Dottor Destino tornerà anche in Avengers: Secret Wars, le cui riprese inizieranno più avanti, molto probabilmente nel 2026. Date anche le parole di Black, che non è però chiaro cosa e quanto sappia del ruolo di Downey Jr. nel film, c’è da aspettarsi che Dottor Destino avrà un peso enorme non solo sulla conclusione di questa saga ma anche sull’inizio della prossima.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).