Margaret Qualley risponde alle voci che la vorrebbero nuova Rogue nel franchise degli X-Men

Dopo la sua fenomenale interpretazione in The Substance, la stella di Margaret Qualley è in ascesa, e i fan hanno accolto con favore le voci su una sua possibile interpretazione di Rogue nel reboot degli X-Men dei Marvel Studios.

Qualley è salita alla ribalta grazie alla sua interpretazione, candidata ai Golden Globe, in Maid di Netflix, mentre annovera tra i suoi crediti anche C’era una volta… a Hollywood, Povere Creature e l’imminente Honey Don’t!. Tuttavia, un franchise di supereroi potrebbe non essere nel futuro della trentenne.

In un’intervista con Collider, a Margaret Qualley è stato chiesto se si unirebbe a una grande serie cinematografica e ha risposto: “Oh, non credo di volermi impegnare in un franchise. Mi sembra un sacco di tempo, e ho paura [Ride]”. Quando le sono state presentate le voci su Rogue, l’attrice ha risposto: “Oh merda. Okay”.

Chiaramente non è molto su cui basarci, ma non sembra interessata a unirsi all’MCU né pare particolarmente consapevole di chi sia Rogue. È ancora molto presto per il prossimo film degli X-Men, anche se non è escluso che i Marvel Studios abbiano già contattato degli attori per interpretare la prossima generazione di mutanti.

In ogni caso, la maggioranza sembra concordare sul fatto che Margaret Qualley sarebbe un’ottima Rogue nell’MCU, quindi vedremo cosa succederà.

Da poco abbiamo riportato su Cinefilos.it che il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, è stato confermato come regista del reboot degli X-Men, ancora senza titolo, dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, il quale ha anche dichiarato che “La sceneggiatura è in fase di elaborazione”.