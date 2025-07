Rob Liefeld continua a lamentarsi dei Marvel Studios; definisce I Fantastici Quattro “noioso e monotono”

All’inizio di quest’anno, il co-creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha pubblicamente interrotto i rapporti con i Marvel Studios. Oltre a lamentarsi di non essere stato menzionato abbastanza in evidenza nei titoli di testa di Deadpool & Wolverine, riteneva che la mancanza di un invito all’afterparty della première “fosse pensata per mettermi in imbarazzo, sminuirmi, sconfiggermi”.

Le altre lamentele di Rob Liefeld includevano il mancato riconoscimento da parte di Kevin Feige sul red carpet, la mancata pubblicazione da parte della Disney di tutte le foto scattate a lui e alla sua famiglia all’evento e il rifiuto della sua richiesta di avere più visibilità alle première dei film e ad altri eventi promozionali. Da allora, Rob Liefeld ha raddoppiato il suo odio per i Marvel Studios, unendosi alla schiera di utenti dei social media e YouTuber che hanno capito che si possono fare soldi con la negatività e dando potere ai troll.

Il prolifico fumettista e disegnatore ha ovviamente diritto alla sua opinione. Tuttavia, la sua cronologia su X presenta molta della consueta indignazione per il tipo di fan che si lamentano della “M-She-U” e si crogiolano nelle recenti difficoltà dei Marvel Studios con l’apparente stanchezza da supereroi.

Condividendo foto di un cinema quasi vuoto, Rob Liefeld ha ora offerto la sua recensione di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. “Questa era la proiezione dei Fantastici Quattro delle 17:00 al mio cinema IMAX”, ha detto riferendosi alle foto che aveva scattato prima della proiezione e a uno scatto sfocato che aveva scattato velocemente durante i titoli di coda. “Posso dirvi perché ci sono pochissime repliche in questo film. È incredibilmente noioso e monotono.”

In un post successivo, Liefeld ha aggiunto: “Vanessa Kirby porta avanti l’intero film e le vengono affidati dei passaggi ridicoli. È la VIP. Inoltre, il piccolo Franklin è il bambino più carino mai apparso sullo schermo. Adorabile.” Ha poi implorato i fan di acquistare Fantastic Four #49 e #243, sostenendo che “Questo Galactus sarebbe fantastico”.

Rob Liefeld ancora contro la Marvel e Kevin Feige

In un post ora cancellato, ha anche attaccato di nuovo il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. “Ehi, Kevin Feige, guarda i film”, ha detto al dirigente dello studio che ha reso l’MCU un franchise da 31 miliardi di dollari. “Torna indietro e studia i film che ci hanno colpito, i blockbuster del passato. Guarda Independence Day per la posta in gioco che cercavi in Fantastic Four. Guarda Incontri ravvicinati per la portata e la meraviglia. Fantastic Four non aveva tensione”.

Liefeld ha trovato la sua nicchia e il suo continuo disprezzo per Feige e i Marvel Studios non sembra destinato a svanire. Non sembrava avere mai avuto problemi con l’MCU prima dei suoi presunti affronti a Deadpool e Wolverine, ma l’artista controverso ora ci sta ripensando, nel bene e nel male.

Il ruolo di Liefeld nella creazione di Deadpool è stato spesso contestato. Sebbene abbia certamente avuto un ruolo fondamentale nelle prime apparizioni del Mercenario Chiacchierone come suo co-creatore, quella versione del personaggio ha poco in comune con quella interpretata da Ryan Reynolds, a parte il costume e le armi. Fabian Nicieza ha dato a Wade Wilson la sua parlantina, e Joe Kelly e Ed McGuinness lo hanno trasformato in un personaggio comico.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.