Masters of the Universe: Nicholas Galitzine e Camila Mendes rivelano i look di He-man e Teela

Il reboot live-action di Masters of the Universe di Amazon MGM e Mattel inizierà la fase di riprese molto presto e, grazie a una nuova foto condivisa sui social media, abbiamo un’idea di come Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of ​​You) e l’ex di Riverdale Camila Mendes appariranno nei panni del principe Adam/He-Man e del suo braccio destro/possibile interesse amoroso, Teela.

Galitzine e Mendes posano accanto all’ex di Game of Thrones Hafthor Bjornsson, che interpreterà anche Goat Man (non abbiamo idea del perché non abbiano scelto Beast Man) e probabilmente sta mettendo alla prova i suoi compagni di cast in palestra.

Ovviamente gli attori non indossano i costumi dei rispettivi personaggi, ma è chiaro che questa sarà la pettinatura inconfondibile di Galitzine alla He-Man, mentre Mendes sfoggia i capelli rossi di Teela.

Il cast di Masters of the Universe

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Il cast comprende Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.