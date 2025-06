Matthew McConaughey di nuovo insieme al creatore di True Detective per Mike Hammer

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto si uniscono per un’altra epica storia poliziesca. McConaughey è in trattative per recitare in un film di Skydance basato sull’iconico investigatore privato Mike Hammer, con una sceneggiatura di Pizzolatto.

Si tratta di una reunion di True Detective per il duo: McConaughey ha recitato nella prima stagione della serie poliziesca HBO di Pizzolatto al fianco di Woody Harrelson nel 2014.

Skydance ha acquisito i diritti del franchise “Mike Hammer” di Mickey Spillane e Max Allan Collins con l’intenzione di sviluppare e produrre la serie di libri bestseller in forma di film. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance saranno i produttori, insieme a Guymon Casady, Benjamin Forkner e Ken F. Levin. Collins sarà produttore esecutivo, mentre Jane Spillane sarà co-produttrice. Carin Sage supervisionerà il progetto per Skydance.

Matthew McConaughey è recentemente tornato sul grande schermo dopo una pausa di sei anni con “The Rivals of Amziah King” e presto reciterà al fianco di America Ferrera nel thriller catastrofico di Apple TV+ “The Lost Bus“. “Avevo bisogno di scrivere la mia storia, di dirigere la mia storia su carta”, ha dichiarato McConaughey a Variety all’inizio di quest’anno a proposito del suo periodo lontano dalla telecamera.

Pizzolatto è un romanziere, sceneggiatore, produttore e regista pluripremiato, noto soprattutto per aver creato e diretto le prime tre stagioni di “True Detective” della HBO. I suoi libri sono tradotti in oltre 30 lingue ed è stato candidato a numerosi Emmy e Golden Globe, con due Writer’s Guild Awards. Tra i suoi lavori più recenti figurano il suo primo film come sceneggiatore e regista, “Easy’s Waltz“, diversi progetti per Skydance e una serie televisiva in fase di sviluppo con Netflix.