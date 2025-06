Hugh Jackman stuzzica i fan con un video per il ritorno di Wolverine

Deadpool & Wolverine è stato il primo film dei Marvel Studios vietato ai minori di 13 anni e ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari la scorsa estate. Il terzo capitolo ha dimostrato che non tutti i titoli dell’MCU devono essere PG-13 e ha ricordato chiaramente quanto sia un’enorme attrazione al botteghino Hugh Jackman quando sfodera gli artigli di Logan.

Senza nulla togliere a Ryan Reynolds o a Deadpool; tuttavia, Wolverine, come Spider-Man, rimane uno dei personaggi più popolari della Marvel, e se si aggiunge a questo l’iconica interpretazione di Jackman degli X-Men, l’interesse non fa che aumentare.

Non sorprende, quindi, che l’attore australiano dovrebbe tornare nei panni di Logan in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, il suo nome non è stato menzionato nella massiccia rivelazione del cast da parte dei Marvel Studios, il che ha fatto temere che non sia stato raggiunto un accordo.

Mentre resta da vedere se il ritorno di Wolverine verrà considerato una sorpresa o parte di un futuro annuncio di casting, Jackman ha scatenato una nuova ondata di speculazioni con un nuovo post su Instagram.

Presentato senza contesto, l’attore ha condiviso un video di allenamento che sembra mostrarlo mentre si prepara a tornare in forma per Wolverine. Non è sicuro che l’allenamento serva a quello, ma i commenti dei fan sono pieni di speranza.

Avengers: Doomsday è attualmente in fase di riprese nel Regno Unito, e si prevede che gli X-Men saranno una parte importante della storia che verrà raccontata. Jackman è destinato a farne parte, anche se gli verrà dato più da fare nel prossimo film.

Si è parlato molto di cosa faranno i Marvel Studios dopo Avengers: Secret Wars. Il ruolo dovrebbe quindi essere riassegnato o Wolverine verrà messo da parte per la maggior parte (se non tutta) della Saga Mutante? Pochi fan si lamenterebbero dell’arrivo di Henry Cavill dopo il suo cameo in Deadpool & Wolverine… anche se non è Hugh Jackman!