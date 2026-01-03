A 16 anni di distanza, il MCU continua a ignorare il miglior Iron Man della Marvel

A distanza di sedici anni dall’avvio del Marvel Cinematic Universe, uno degli Iron Man più affascinanti e inquietanti mai creati dalla Marvel resta completamente assente dal grande schermo. Un’assenza sorprendente, considerando quanto il personaggio di Iron Man sia diventato centrale nell’immaginario pop contemporaneo.

Nel multiverso Marvel esistono innumerevoli varianti di Tony Stark: dall’Ultimate Iron Man di Terra-1610 all’Iron Man 2020 distopico, fino a versioni alternative più giovani e radicali. Eppure, nessuna di queste possiede l’impatto visivo e concettuale di una variante che, da oltre quindici anni, resta confinata a una singola apparizione fumettistica.

Iron Ghost: l’Iron Man più oscuro del multiverso Marvel

Iron Ghost appare in Uncanny X-Force #12, ambientato su Terra-295, come parte della Black Legion guidata da Blob. In mezzo a versioni corrotte e demoniache di icone Marvel, Iron Ghost spicca per la sua natura disturbante: una fusione tra Iron Man e Ghost Rider.

Di questo Iron Man si sa pochissimo. Non è chiaro se si tratti di Tony Stark sopravvissuto grazie alla magia oscura o di uno Spirit of Vengeance che indossa un’armatura tecnologica. Proprio questa ambiguità lo rende unico: Marvel, solitamente rapida a spiegare ogni anomalia multiversale, ha scelto di non approfondire mai le sue origini.

In un MCU sempre più aperto a contaminazioni horror e multiversali, Iron Ghost rappresenterebbe una figura perfetta per esplorare il lato più oscuro dell’eredità di Tony Stark.

Ghost Rider e il potenziale narrativo ancora inespresso nel MCU

L’assenza di Iron Ghost è sintomatica di un problema più ampio: la sottoutilizzazione di Ghost Rider nell’universo Marvel cinematografico. Il concetto di Spirit of Vengeance è estremamente flessibile e potrebbe, teoricamente, possedere chiunque, dando vita a eventi narrativi di ampia portata.

Nei fumetti, Marvel ha già dimostrato di saper reinventare il mito con varianti come il Samurai Ghost Rider. Trasportare questa idea nel MCU — magari facendo di Iron Ghost una minaccia multiversale o un antagonista horror — permetterebbe di espandere l’universo in direzioni finora solo accennate.

Con il Multiverso ormai pienamente attivo, l’assenza di una variante così potente e iconica appare sempre più come un’occasione mancata. Iron Ghost non sarebbe solo un’altra versione di Iron Man, ma una sfida diretta alla sua leggenda.