Avatar: Fuoco e Cenere supera i 300 milioni negli USA e sorpassa Sinners al box office 2025

Cortesia The Walt Disney Company Italia

Avatar: Fuoco e Cenere continua a dominare il box office nordamericano. Il terzo capitolo della saga sci-fi diretta da James Cameron, uscito il 19 dicembre, ha registrato il secondo miglior debutto domestico della trilogia e prosegue la sua corsa nelle classifiche del 2025.

Secondo Deadline, al termine del terzo weekend il film è proiettato a incassare 36 milioni di dollari nel weekend da tre giorni, portando il totale domestico a 302 milioni. Un risultato che lo rende il settimo film del 2025 a superare la soglia dei 300 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Un nuovo traguardo al box office e il sorpasso di Sinners

Grazie a questo risultato, Avatar: Fuoco e Cenere ha superato l’incasso domestico complessivo di Sinners, il successo horror diretto da Ryan Coogler, che ha chiuso la sua corsa nordamericana a 279,6 milioni di dollari, per un totale mondiale di 367,9 milioni a fronte di un budget stimato intorno ai 100 milioni.

Il film di Cameron è inoltre avviato a conquistare il primo posto al box office domestico per il terzo weekend consecutivo, nonostante un calo del 43% rispetto al secondo fine settimana. Un andamento che ricalca quello dei precedenti capitoli della saga, capaci di mantenere a lungo la vetta delle classifiche.

Confronto con i precedenti Avatar e la sfida dei prossimi mesi

Sia Avatar che Avatar: La via dell’acqua avevano dominato il box office per sette weekend consecutivi. Resta da capire se Fire and Ash riuscirà a replicare lo stesso risultato. Al momento, pur avvicinandosi al traguardo del miliardo di dollari globali, il film sta mostrando una tenuta inferiore rispetto ai predecessori.

Nel loro terzo weekend, infatti, Avatar incassò 68,5 milioni con un calo minimo, mentre The Way of Water registrò addirittura una crescita. Fire and Ash sta rallentando più rapidamente, anche se finora non ha dovuto affrontare una concorrenza diretta particolarmente forte.

Nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare, con l’arrivo di nuovi sequel di largo richiamo come Greenland 2 e 28 Years Later: The Bone Temple. Saranno questi titoli a mettere alla prova la capacità di Avatar: Fire and Ash di restare al vertice del box office.

