Darkness of Man: la spiegazione del finale del film

Jean-Claude Van Damme torna su un terreno familiare con Darkness of Man (2024), un thriller di vendetta ambientato sullo sfondo crudo dei cartelli della droga e di una giovane fuggitiva. In questo film, Van Damme interpreta Russell, un agente speciale segnato dal tempo e oppresso da una promessa inquietante fatta a un informatore morente: proteggere suo figlio a tutti i costi. Diretto da James Cullen Bressack, il film si affida naturalmente alla nostalgia per il periodo d’oro di Van Damme come eroe d’azione, con titoli come Lionheart – Scommessa vincente o Hong Kong colpo su colpo.

La trama di Darkness of Man

La scena iniziale di Darkness of Man ci catapulta nel cuore dell’azione. Troviamo Russell disteso sul pavimento, tormentato dal dolore per una ferita da arma da fuoco. Il film torna poi indietro di due anni, rivelando un netto contrasto. Vediamo Russell, apparentemente pulito, che aspetta pazientemente una donna di nome Esther in un bar. Rifiuta educatamente un’offerta di alcolici, alludendo a una lotta passata. Esther arriva, portando informazioni che potrebbero smantellare un’operazione della mafia locale. Tuttavia, questo atto di coraggio ha un prezzo mortale. Esther viene messa a tacere proprio dalla mafia che intendono smascherare, e Russell rimane gravemente ferito, con il peso della sua missione che ora è un fardello pesante.

Durante il loro ultimo incontro, Esther chiede a Russell di prometterle che, se le dovesse succedere qualcosa, lui si assicurerà che suo figlio Jayden sia sempre accudito. Due anni dopo, Russell riceve una telefonata dal nonno di Jayden, il signor Kim, che gli dice che Jayden non è tornato a casa. Russell chiama Jayden e va a prenderlo. Frustrato, Jayden affronta Russell, chiedendogli di smettere di controllare ogni aspetto della sua vita. Vede Russell solo come un autista, ignaro del legame più profondo che li unisce. Russell, tuttavia, nasconde un segreto pesante: il suo amore passato per la madre di Jayden.

Perché Russell accetta di lavorare con Dae Hyun?

Russell consegna una scatola di donazioni alla chiesa, dando una mano al signor Kim nel suo lavoro. Ma sotto la superficie ribolle la tensione, poiché Russell percepisce una frattura tra il signor Kim e suo figlio, Dae Hyun, lo zio di Jayden. Dae, d’altra parte, non ama Russell perché pensa che sia responsabile della morte di sua sorella Esther. Quando gli viene chiesto del loro rapporto (il signor Kim e Dae), Jayden dice a Russell che non sa molto delle questioni familiari. Tuttavia, più tardi, vediamo Jayden incontrare Dae in segreto e persino uscire con la sua banda, che fa uso di droghe continuamente.

Un giorno, il negozio del signor Kim viene attaccato da due membri di una gang russa locale. Fortunatamente, Russell è lì per intervenire. Russell ferisce un uomo e insegue l’altro, affrontando poi la banda di Dae. Subito dopo la rissa, Russell si siede a tavola con Dae e i suoi ragazzi, che hanno preso una bella batosta da Russell. Dae racconta a Russell di Lazar, che controlla la mafia russa e sta cercando di prendere il controllo di tutti i negozi del quartiere. Lazar ha già minacciato il signor Kim un paio di volte di vendergli il suo negozio. Tuttavia, Dae e i suoi uomini stanno cercando di tenerlo fuori dai loro affari.

Sapendo tutto questo, Russell decide di aiutare Dae a porre fine alla situazione con Lazar una volta per tutte. La preoccupazione di Russell per la sicurezza di Jayden si intensifica. Avendo scoperto il legame di Jayden con la banda di Dae Hyun, Russell teme che l’escalation del conflitto tra Lazar e Dae Hyun possa mettere Jayden nel mirino. Il rischio di gravi lesioni, o addirittura di morte, spinge Russell ad agire in modo protettivo. Quindi, per tenere Jayden al sicuro da tutto questo, Russell decide di prendere in mano la situazione e mantenere la pace nel quartiere causando lui stesso un po’ di caos.

Cosa scopre Russell su Mr. Kim da Lazar?

Una notte, quando Russell torna a casa, scopre che tutte le sue cose sono sparse ovunque. Attraverso la sua telecamera di sicurezza, scopre che è stato Jayden a farlo. Porta il suo vicino Chris a incontrare il suo fornitore perché Russell sa che alla fine incontrerà gli uomini di Dae, dato che sono loro a fornire la droga in questa zona. Immagina solo che Jayden potrebbe essere con loro. Quando lo trova con loro, li affronta e riporta Jayden a casa sua. Più tardi Russell si rende conto che Jayden non aveva idea di chi fosse la persona a cui era stato mandato.

Poco dopo, Jayden lascia il posto correndo, molto deluso da se stesso. Pochi istanti dopo, un paio di membri della banda russa entrano nella casa di Russell, ferendolo gravemente. La veterinaria di Russell, Claire, lo porta in ospedale. Il giorno seguente, Russell si scaglia contro la mafia russa, cercando di scoprire dove si trova Jayden. Quando Russell finalmente affronta Lazar, si rende conto di aver fatto parte del piano fin dall’inizio, poiché lavorava solo per il signor Kim e Dae.

Lazar gli spiega che non avevano alcun motivo di rapire Jayden, poiché non avevano alcun problema con Dae e il signor Kim. Sono loro che non vogliono condividere il mercato e vogliono che i russi vengano eliminati. Questo è il motivo per cui c’è una disputa tra loro. Ora, grazie a Russell, Dae e Mr. Kim, non hanno più concorrenza sul mercato. Le cassette delle offerte che Russell consegnava alla chiesa sono piene di Flakka, un tipo di droga prodotta da Mr. Kim e dalla sua banda.

La spiegazione del finale del film: Russell riesce a trovare Jayden?

Dopo aver ucciso Lazar, Russell rimane sotto osservazione per un paio di giorni e viene accudito da Claire e Chris. Quando finalmente riprende conoscenza, va direttamente ad affrontare Dae e lì trova Jayden. Dae dà a Jayden una pistola, dicendogli che Russell è responsabile della morte di sua madre e che dovrebbe sparargli. Tuttavia, Russell dice a Jayden che tutto questo è successo a causa di Dae, poiché è stato lui a uccidere il padre di Jayden. Solo dopo questo episodio, Esther va da Russell per chiedergli aiuto e distruggere questa banda per salvare Jayden.

A questo punto, Jayden ha già capito che Russell non farebbe mai nulla che potesse fargli del male, quindi alla fine spara a Dae e inizia una sparatoria. Russell spara a tutti gli uomini di Dae. Purtroppo, durante la sparatoria, viene colpito anche lui. Con voce roca, Russell ordina a Jayden di trovare Claire se lui non dovesse riprendere conoscenza. Rivela di aver concordato con Claire che lei si sarebbe presa cura di Jayden nel caso gli fosse successo qualcosa. Russell chiude gli occhi mentre Claire prende il controllo della situazione, forse.

Cosa fa Russell al signor Kim?

Alla fine del film, Russell fa visita al signor Kim e gli dice che la sua presenza non è più necessaria. Dopo la morte di suo figlio, il signor Kim si prenderà cura di Jayden e non avrà più bisogno della protezione di Russell. Mentre se ne va, Russell affronta il signor Kim. Sospetta che le scatole delle donazioni contenessero Flakka, una droga pericolosa. Il signor Kim, incoraggiato dall’apparente partenza di Russell e dal loro controllo sul mercato, conferma i suoi sospetti. Poco dopo, vediamo Russell consegnare questa confessione a uno dei suoi colleghi, che farà in modo che il signor Kim finisca in prigione.

Poiché non c’è più nessun tutore che si prenda cura di Jayden, il ragazzo segue Russell mentre lasciano la città. Nella scena a metà dei titoli di coda, vediamo Jayden che si diverte con Russell. Le risate riempiono l’aria mentre Jayden, Russell e Claire condividono un momento di calore, un senso di famiglia che sboccia nonostante le difficoltà. Russell è riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto alla sua amata Esther. Ha tenuto Jayden al sicuro e, non solo, gli ha dato una nuova famiglia, che è ciò che Jayden ha sempre meritato.

