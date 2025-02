Michael B. Jordan ricorda il suo ritorno nel MCU in Black Panther: Wakanda, “Non ho nemmeno letto tutto il copione”

Michael B. Jordan rivela i dettagli del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever. L’attore dà vita a uno dei cattivi più amati del franchise, Erik Killmonger. Anche se il suo personaggio è morto alla fine del primo film di Black Panther, Killmonger è tornato per una scena nel Piano Ancestrale per offrire qualche consiglio a Shuri, interpretata da Letitia Wright, nel sequel. Data la sua lunga amicizia con il regista della serie Ryan Coogler, Jordan potrebbe anche tornare per un ruolo nel MCU confermato Black Panther 3, forse conoscendo meglio la sceneggiatura rispetto a Wakanda Forever.

Parlando con GQ, Michael B. Jordan ha rivelato di non aver letto l’intero Black Panther: Wakanda Forever script e di come il cast avesse in mente Chadwick Boseman durante le riprese.

Jordan ha spiegato che si stava preparando a dirigere Creed 3 quando ha ottenuto la parte di Kilmonger in Black Panther: Wakanda Forever. Secondo la star, il regista Ryan Coogler ha tenuto segreta la trama di uno dei migliori film dell’MCU per vari motivi, quindi Jordan conosceva i dettagli della sequenza in cui recitava.

Ha anche parlato dell’unità del cast e di come tutti abbiano onorato la memoria di Chadwick Boseman dopo la tragica scomparsa della star di Black Panther, dicendo: “Abbiamo fatto tutti quel film per lui”. Ecco la citazione completa:

“Tornare a fare Black Panther 2 dopo la tragedia della perdita di Chadwick [Boseman] è stato estremamente difficile. Ero in pre-produzione per Creed 3, quindi mi stavo preparando per andare direttamente. All’epoca non avevo nemmeno letto l’intera sceneggiatura, quindi non sapevo di cosa parlasse il film.

[Ryan] Coog[ler], sì, è tuo fratello. Non mi ha nemmeno fatto leggere la sceneggiatura, sai? È stato pazzesco. No, ma ha tenuto la cosa piuttosto segreta per molti motivi diversi. Quindi ero eccitato quanto tutti gli altri. Sai cosa intendo? Per guardare il film alla fine, per vedere cosa ha fatto con l’intera cosa, ad essere sincero.

Ma ha significato molto per il cast. Penso che il breve periodo in cui sono stato lì e, ovviamente, sapete, il cast è estremamente unito, e parliamo tutti – sembrava che lo stessimo facendo tutti per Chadwick. Abbiamo fatto quel film per lui.”

Cosa significano le dichiarazioni di Michael B. Jordan su Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever è stato un film molto importante per l’MCU per molte ragioni. Come ha notato Michael B. Jordan, il ricordo di Chadwick Boseman è stato onorato magnificamente dal cast del film. L’attore ha dato vita a T’Challa, la prima Pantera Nera dell’MCU, e il destino del personaggio dopo la morte di Boseman nella vita reale doveva essere affrontato dal film dell’MCU. Questa importante trama e altre dovevano essere tenute segrete per il film, quindi non sorprende che Jordan non sia stato in grado di leggere l’intera sceneggiatura.

Il regista Ryan Coogler probabilmente ha fatto lo stesso per la maggior parte del cast di Black Panther: Wakanda Forever. Dopotutto, il film aveva molti segreti da mantenere, il più grande dei quali era la rivelazione del figlio di T’Challa, Toussaint. Dato che il film e il suo compito di onorare l’eredità Marvel di Chadwick Boseman erano così speciali, è logico che Coogler abbia cercato di mantenere il maggior numero possibile di segreti. Alla fine, Jordan ha offerto un’entusiasmante interpretazione di Killmonger, e il resto della sceneggiatura di Wakanda Forever non ha avuto alcun impatto su questo.