Yellowjackets – Stagione 3, episodio 2, la spiegazione del finale: chi sta perseguitando Shauna?

La terza stagione di Yellowjackets inizia con Shauna Sadecki (Melanie Lynskey) che viene perseguitata e la sua versione adolescente (Sophie Nélisse) che trova un’inaspettata storia d’amore nella natura selvaggia. I sopravvissuti adolescenti hanno dovuto trovare un nuovo modo per adattarsi e sopravvivere nella natura selvaggia dopo che la capanna è stata bruciata durante il finale della seconda stagione di Yellowjackets. L’adolescente Natalie Scatorccio (Sophie Thatcher) è ora il capo del gruppo, mentre l’allenatore Ben Scott (Steven Krueger) cerca di sopravvivere da solo.

Nella stagione attuale di Yellowjackets, Misty Quigley (Christina Ricci) sta lottando per andare avanti dopo aver ucciso accidentalmente Natalie (Juliette Lewis), e si oppone a tutto ciò che Walter Tattersall (Elijah Wood) cerca di fare per farla sentire meglio. Taissa Turner (Tawny Cypress) e Van Palmer (Lauren Ambrose) stanno riaccendendo la loro storia d’amore dopo essersi riuniti nella seconda stagione. Dopo tutti questi sviluppi, la premiere della terza stagione di Yellowjackets, composta da due episodi, si conclude con il mistero di chi sta perseguitando Shauna.

Powered by

Yellowjackets suggerisce che Melissa è collegata allo stalker di Shauna: è viva?

Melissa ha una storia sorprendente con Shauna

Una figura misteriosa osserva la figlia di Shauna, Callie Sadecki (Sarah Desjardins), e lascia alla porta di casa una busta indirizzata a Shauna con dentro una cassetta. Lo stesso individuo è presumibilmente la persona che si trova minacciosamente fuori da una cabina nel bagno delle donne e lascia un cellulare affinché Shauna lo trovi. Quando Shauna richiama il ristorante per vedere se qualcuno ha risposto al telefono, e scopre che qualcuno l’ha fatto, l’episodio passa da questa scena a quella in cui Shauna adolescente e Melissa (Jenna Burgess) sono nel deserto.

Nella scena nel deserto, Melissa osserva Shauna, viene minacciata da lei e poi le due si baciano. Questo suggerisce che Melissa potrebbe essere ancora viva ai giorni nostri e potrebbe essere la stalker di Shauna. Il nuovo personaggio interpretato da Hilary Swank deve ancora essere presentato, ma potrebbe interpretare una versione più anziana di Melissa. Proprio come Van e Lottie Matthews (Simone Kessell) non sono stati rivelati come sopravvissuti ai giorni nostri più avanti nella serie, lo stesso potrebbe valere per Melissa.

Cosa significa il colpo di scena romantico di Melissa e Shauna per la terza stagione

Melissa può aiutare Shauna ad acquisire più potere

Nella linea temporale precedente, il colpo di scena romantico significa che Melissa non sarà più relegata in secondo piano nella terza stagione di Yellowjackets e che ora può essere un’alleata di Shauna. La serie riconosce abilmente che Melissa sta diventando un personaggio sviluppato, con Shauna che le chiede se abbia mai avuto una personalità. Melissa sembra essere in soggezione di Shauna e disposta a fare qualsiasi cosa lei le dica. Questo tipo di lealtà può essere determinante per aiutare Shauna ad acquisire più potere e potenzialmente a diventare la leader del gruppo al posto di Natalie.

Jenna Burgess ha fatto il suo debutto in Yellowjackets nel ruolo di Melissa nella seconda stagione.

A livello più personale, una relazione con Melissa rivela nuovi aspetti del carattere di Shauna, che in precedenza aveva mostrato interesse sessuale o romantico solo per uomini come Jeff Sadecki (Warren Kole) e Adam Martin (Peter Gadiot). Dopo aver perso il suo bambino e la sua migliore amica, Jackie Taylor (Ella Purnell), Shauna ha eretto dei muri intorno a sé ed è diventata senza dubbio la sopravvissuta più spaventosa e indurita. Melissa potrebbe abbattere quelle barriere e rendere Shauna più vulnerabile, il che potrebbe aiutare Shauna a guarire o aprirla a ulteriori dolori e perdite.

Melissa potrebbe essere ancora ossessionata da Shauna, il che spiegherebbe perché la perseguita e perché lascia cassette e telefoni affinché li trovi.

Poiché Shauna e Melissa ovviamente non finiscono insieme, se Melissa è ancora viva ai giorni nostri, ciò significa probabilmente che la loro relazione non è finita bene. Melissa potrebbe essere ancora ossessionata da Shauna, il che spiegherebbe perché la perseguita e perché lascia cassette e telefoni affinché li trovi. Shauna sembra la più pericolosa nel passato, ma nel presente, Melissa potrebbe essere ora il vero pericolo per Shauna e la sua famiglia.

Con chi sta parlando Coach Ben nella caverna e perché prende Mari

Coach Ben è in modalità autoconservazione

Coach Ben è riuscito a sopravvivere da solo nella natura selvaggia e ha persino trovato una fossa piena di casse di cibo non deperibile. Quando Mari (Alexa Barajas) cade in questa fossa, lui la riporta nella caverna dove vive, la stessa caverna in cui Javi Martinez (Luciano Leroux) è sopravvissuto durante la sua scomparsa. L’allenatore Ben prende Mari perché non può permettere che dica ai Yellowjackets dove si trova, perché crede che lo uccideranno e lo mangeranno. Questa convinzione si rafforza ulteriormente quando viene a sapere che la capanna è bruciata e che danno la colpa a lui.

La natura gentile e premurosa di Coach Ben sembra ancora presente quando offre a Mari una cioccolata calda, ma diventa più discutibile dopo che viene sentito discutere con un individuo sconosciuto negli angoli bui della grotta. Non è confermato con chi stia parlando Coach Ben, le possibilità più probabili sono che si tratti dell’amico di Javi che gli ha detto di non tornare, oppure che Coach Ben continui ad avere allucinazioni del suo ragazzo, Paul (François Arnaud). Indipendentemente dalla risposta, la conversazione di Coach Ben non promette nulla di buono per Mari.

Misty e Walter stanno davvero rompendo?

I detective cittadini non riescono a risolvere la loro relazione

L’inizio promettente della relazione tra Misty e Walter nella seconda stagione di Yellowjackets sta rapidamente svanendo. Nonostante Walter sia l’unica persona che sostiene Misty e che le è stato vicino dalla morte di Natalie, lei continua a respingerlo. Insiste nel rimanere intrappolata in un circolo autodistruttivo e vuole solo la compagnia dei suoi compagni sopravvissuti alla natura selvaggia. L’episodio 2 si conclude con Misty che respinge Walter dopo essere tornata a casa ubriaca dopo la sua notte a casa di Shauna.

Per ora, Misty e Walter sembrano aver rotto, anche se è improbabile che la loro separazione duri. Le capacità investigative di Walter e la sua intraprendenza lo renderanno un prezioso alleato nella risoluzione della questione dello stalker di Shauna e di qualsiasi altro problema importante che le Yellowjackets dovranno affrontare nella linea temporale attuale. In assenza di Natalie, sta diventando sempre più ovvio per tutti, tranne che per Misty, che gli altri sopravvissuti non si preoccupano di lei, e una volta che se ne renderà conto, potrà capire che lei e Walter sono una buona coppia.

Perché Taissa non dice a Van della morte del cameriere

Quando Taissa e Van lasciano un ristorante senza pagare, il tentativo di ravvivare la loro relazione prende una piega oscura che solo Taissa conosce per ora. Dopo essere tornata al ristorante il giorno dopo per pagare, Taissa viene a sapere che il cameriere che li ha inseguiti ha avuto un infarto fatale sul marciapiede mentre inseguiva lei e Van. Taissa non dice nulla a Van perché vuole continuare a godersi il tempo insieme dopo anni di separazione e non vuole disturbarla.

Con la diagnosi di cancro terminale, Van ha già molto a cui pensare nella sua vita. Taissa non vuole essere un peso e far sentire Van in colpa per essere responsabile della morte del cameriere. Da un punto di vista più egoistico, Taissa ha anche paura di perdere Van ora che sono finalmente tornati insieme e stanno ricostruendo la storia d’amore che è riuscita a resistere nonostante tutti i traumi che hanno vissuto. Come tutti i segreti in Yellowjackets, però, la verità non rimarrà nascosta per sempre, ed è solo questione di tempo prima che Van scopra cosa è successo.

Cosa sta succedendo a Callie e Lottie?

Quando si sono incontrate per la prima volta nel finale della seconda stagione di Yellowjackets, Callie ha sparato a Lottie alla spalla per proteggere Shauna. Questo rende sorprendente vedere Callie e Lottie diventare apparentemente migliori amiche alla fine della terza stagione, episodio 2. Callie e Lottie sono attratte l’una dall’altra per motivi diversi. Per Callie, Lottie è la persona che le ha dato più informazioni su ciò che è accaduto nella natura selvaggia, dato che Shauna non condivide questo tipo di dettagli con sua figlia. Anche il mistero di Lottie è attraente per Callie e rappresenta un piacevole cambiamento rispetto a sua madre.

La nuova amicizia tra Callie e Lottie è destinata a essere pericolosa.

Per quanto riguarda ciò che Lottie vede in Callie, è rimasta affascinata da lei dal momento in cui si sono incontrate. Invece di essere arrabbiata con Callie per averle sparato, le prime osservazioni di Lottie riguardavano l’immenso potere di Callie. Ora che Lottie ha perso la comunità che aveva costruito, Callie potrebbe diventare la sua prima nuova seguace. Qualunque cosa accada, la nuova amicizia tra Callie e Lottie sarà pericolosa e potrebbe avere conseguenze che Shauna e Jeff non possono nemmeno immaginare nella terza stagione di Yellowjackets.