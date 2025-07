Michael Madsen: morto a 67 anni l’attore di Le iene e Kill Bill

Michael Madsen, l’attore noto per i suoi ruoli nei film “Kill Bill” e “Le iene” di Quentin Tarantino, è morto, come confermato da Variety. Aveva 67 anni. Madsen ha avuto un arresto cardiaco ed è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Malibu giovedì mattina, secondo quanto riferito dal suo agente.

“Negli ultimi due anni Michael Madsen ha realizzato lavori incredibili con il cinema indipendente, tra cui i film di prossima uscita Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita. Michael stava anche preparando l’uscita di un nuovo libro intitolato Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, attualmente in fase di editing”, hanno dichiarato in un comunicato congiunto i manager di Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e la pubblicista Liz Rodriguez. “Michael Madsen era uno degli attori più iconici di Hollywood, che mancherà a molti”.

La scomparsa di Michael Madsen segna la fine di una carriera intensa e profondamente iconica, capace di attraversare con forza il cinema americano indipendente e mainstream per oltre quattro decenni. Con il suo sguardo penetrante, la voce roca e l’aria da duro malinconico, Madsen ha incarnato una tipologia di antieroe che è diventata riconoscibile quanto amata dal pubblico.

A consacrarlo nell’immaginario collettivo, come anticipato, è stato senza dubbio il ruolo di Mr. Blonde (Vic Vega) in Le iene di Tarantino: una performance cruda, brutale e carismatica, culminata in una delle scene più disturbanti e celebri del cinema degli anni ’90. Da quel momento, Madsen è diventato uno dei volti di riferimento del cinema tarantiniano, apparendo anche in Kill Bill: Volume 1 e Volume 2 (nel ruolo di Budd, fratello di Bill) e in The Hateful Eight, dimostrando ogni volta una capacità di fondere cinismo e vulnerabilità che lo ha reso unico.

Nel corso della sua carriera, Madsen ha alternato ruoli da protagonista e da comprimario in decine di produzioni, spaziando dal noir all’action, fino al western moderno. Tra i suoi titoli più significativi si ricordano Donnie Brasco (1997), dove recitava al fianco di Johnny Depp e Al Pacino, e Sin City (2005), oltre a una lunga serie di film indipendenti e serie televisive, che ne hanno consolidato lo status di attore cult.