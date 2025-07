Disney Italia presenta tutti i prossimi film in arrivo al cinema!

La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. I Roses è una rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler e arriverà nelle sale italiane il 27 agosto. Searchlight Pictures presenta I Roses, diretto da Jay Roach (Bombshell – La voce dello scandalo, Austin Powers). Il film è interpretato dal premio Oscar Colman (Cattiverie a domicilio, La Favorita) e dal candidato all’Oscar Cumberbatch (Doctor Strange, Il potere del cane). Fanno inoltre parte del cast Andy Samberg (Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, Vite da popstar), il premio Oscar Allison Janney (Tonya), Belinda Bromilow (The Great), Sunita Mani (GLOW), NcutiGatwa (Barbie, Doctor Who), Jamie Demetriou (Fleabag), Zoë Chao (Nightbitch) e Kate McKinnon (Barbie, Ghostbusters). La sceneggiatura è scritta dal candidato all’Oscar® Tony McNamara (Povere Creature!, La Favorita).

Perfetta per i più piccoli, questa avventura cinematografica porta sul grande schermo gli amati personaggi di Disney Junior come Topolino, Ariel, Superkitties e Bluey per un’esperienza coinvolgente e indimenticabile che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 13 e 14 settembre. Topolino, il padrone di casa preferito da tutti, guiderà gli spettatori attraverso l’esperienza, incoraggiando i bambini a partecipare cantando, ballando, battendo le mani, rendendo questa uscita al cinema un’opportunità per i più piccoli di immergersi completamente nella magia Disney insieme ai loro personaggi preferiti. I bambini potranno godersi gli episodi degli show più amati, tra cui Io e Topolino, Disney Jr. Ariel, Spidey e I Suoi Fantastici Amici, Bluey e Gioca con Winnie the Pooh. È il modo perfetto per i giovani spettatori di vedere i loro eroi sul grande schermo. Tra un episodio e l’altro ci sono quiz, indovinelli e canzoni. Un’esperienza pensata per far ridere, ballare e divertire i bambini!

Toy Story – Il mondo dei Giocattoli, il primo film di uno dei franchise più amati di sempre, tornerà nei cinema italiani dal 20 al 25 settembre per celebrare il 30° anniversario dalla sua uscita nel 1995. Ambientato in un mondo in cui i giocattoli hanno una vita propria, Toy Story – Il mondo dei Giocattoli parla di due giocattoli rivali: Woody, un cowboy parlante, e Buzz Lightyear, un eroico soldatino spaziale. I due mettono da parte le loro differenze quando vengono separati dal loro proprietario, Andy, e si ritrovano coinvolti in una missione piena di avventure dove l’unico modo che hanno per sopravvivere è allearsi assieme.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, che tornerà nelle sale italiane dal 2 ottobre per una settimana, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: James Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

4 SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA – 23 OTTOBRE 2025



Il film 20th Century Studios, Springsteen: Liberami dal Nulla, in arrivo nelle sale italiane il 23 ottobre, segue la realizzazione dell’album “Nebraska” di Bruce Springsteen del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. Con Jeremy Allen White nel ruolo di “The Boss”, il film è scritto per il grande schermo e diretto da Scott Cooper, ed è basato sul libro di Warren Zanes intitolato “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”.

Springsteen: Liberami dal Nulla vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Odessa Young nel ruolo di Faye, il suo interesse amoroso; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen; Marc Maron nelle vesti di Chuck Plotkin e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025 ed è prodotto da Scott Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein e Warren Zanes sono i produttori esecutivi.