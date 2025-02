Miles Morales potrebbe essere il principale Spider-Man nel Marvel Universe di Sony post-Secret Wars

Sembra ormai abbastanza chiaro che SONY non sia in grado di portare al cinema un universo di Spider-Man senza… Spider-Man. E così si vocifera che adesso lo studio stia pianificando un futuro, post-Secret Wars, in cui possa avere un arrampicamuri tutto suo: Miles Morales.

Dopotutto nel compatimento di animazione, SONY ha già fatto grandi cose con Morales, come dimostrano Un nuovo universo e Accross the Spider-Verse. Oltre ai progetti in sviluppo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e della serie TV Spider-Noir con Amazon, sembra che SONY avrà alla fine un universo tutto suo, con l’Uomo Ragno e si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars.

Powered by

Parlando del fatto che Miles Morales non fa parte dei Campioni del MCU in una recente sessione di domande e risposte, Alex Perez di The Cosmic Circus ha detto: “[Il motivo] è che Miles (secondo [le] informazioni che ho attualmente, quindi non ufficiali) sarà ambientato in un universo Sony riavviato che dovrebbe essere stabilito dopo Secret Wars”.

La domanda più importante è se i Marvel Studios avranno un qualche coinvolgimento creativo o se la Sony sta cercando di sfruttare quello che molti si aspettano sarà un soft reboot per l’MCU dopo Secret Wars. Anche se molti fan avrebbero voluto vedere Miles nella Sacra Linea Temporale, c’è qualcosa da dire sull’ambientazione in un universo separato e sulla creazione di un crossover simile al popolarissimo evento dei fumetti Spider-Men.

Nelle interviste recenti, Tom Holland è stato attento a non rivelare troppo in merito ai piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per Spider-Man 4. Naturalmente, ha più volte espresso il suo interesse nell’inserire Miles Morales nell’MCU.

“Se fossi abbastanza fortunato da portare in qualche modo Miles Morales nel mio universo di Spider-Man e nel MCU, mi piacerebbe fare per un ragazzino quello che [Robert] Downey [Jr.] ha fatto per me”, ha suggerito l’attore, accennando a una possibile futura collaborazione.