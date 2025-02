Harrison Ford sul fiasco di Indiana Jones e il quadrante del destino: “Cose che capitano”

Quando è stato annunciato che James Mangold sarebbe stato il regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’entusiasmo per l’ennesimo sequel è aumentato in modo significativo e il pubblico era pronto ad accogliere di nuovo Harrison Ford con fedora e frusta.

Nonostante il 70% su Rotten Tomatoes (in pratica 3,5/5), in qualche modo il quinto film sull’archeologo avventuriero è risultato uno dei più grandi flop al botteghino del 2023, incassando solo 384 milioni di dollari in tutto il mondo. Con un budget di ben 295 milioni di dollari, si pensa che il film potrebbe aver fatto perdere alla Disney e alla Lucasfilm più di 130 milioni di dollari.

Powered by

Non è ancora chiaro se i fan non volessero vedere un Indy più vecchio o se si trattasse semplicemente della storia sbagliata, ma nessuno si è presentato a comprare il biglietto per vedere e supportare il film. Tuttavia, l’icona in persona, Harrison Ford, non ha perso il sonno per l’flop del film e non ha rimpianti.

Harrison Ford ha commentato il fiasco di Indiana Jones e il quadrante del destino

“Cose che capitano”, ha detto al Wall Street Journal. “Sono stato io a pensare che ci fosse un’altra storia da raccontare. Quando [Indy] ha sofferto le conseguenze della vita che ha dovuto vivere, ho voluto un’altra possibilità di prenderlo in braccio, scrollargli la polvere dal sedere e lasciarlo lì, privato di un po’ del suo vigore, per vedere cosa è successo. Sono ancora felice di aver fatto quel film.”

Ford ha ora l’opportunità di tornare nel mondo dei blockbuster con Captain America: Brave New World dei Marvel Studios e ha dichiarato al sito di aver firmato per interpretare il presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross senza che gli sia stata presentata “nessuna sceneggiatura”. “Perché no? Ho visto abbastanza Marvel da vedere attori che ammiravo divertirsi.” “Non sapevo davvero che alla fine mi sarei trasformato in Red Hulk”, ha poi scherzato. “Beh, è ​​come la vita. Si arriva solo fino a un certo punto nel kit, finché non manca l’ultima pagina delle istruzioni.”

Lo vedremo dal 12 febbraio al cinema al fianco (e contro) di Anthony Mackie in Captain America: Brave New World.