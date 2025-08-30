Spider-Man: Brand New Day, Punisher potrebbe avere un alleato inaspettato

Jon Bernthal ha fatto il suo debutto ufficiale nell’MCU in Daredevil: Rinascita all’inizio di quest’anno e, dopo essere stato protagonista di una presentazione speciale in arrivo su Disney+, lo vedremo poi in Spider-Man: Brand New Day. Le foto e i video dal set suggeriscono che Frank Castle si troverà inizialmente in contrasto con l’Uomo Ragno. È stato anche riferito che si armerà di armi potenziate per affrontare individui dotati di superpoteri come Scorpion.

Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH rivela però che The Punisher avrà anche un partner nel film e che questo personaggio misterioso sarà una donna. Si è parlato molto di un film con una cattiva donna, quindi potrebbe trattarsi di lei. La possibilità più probabile per la nuova alleata di Frank è Rachel Cole-Alvez. Nei fumetti, poche ore dopo il matrimonio di Rachel Cole con il chirurgo Daniel Alves, è scoppiata una guerra tra bande che ha causato la morte di ventinove persone al ricevimento di nozze, compreso il suo nuovo marito.

Dopo la sua guarigione, la donna ha collaborato con The Punisher per vendicarsi dei criminali che le hanno distrutto la vita. Rachel è una rossa, quindi questo potrebbe essere un altro personaggio da aggiungere alla lista delle possibilità per il ruolo interpretato da Sadie Sink. Si è parlato della possibilità che venga rivelata come cattiva e, se sta lavorando con Frank, è facile immaginare come questo metterebbe Rachel in contrasto con Peter Parker.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.