Nanni Moretti alla regia di Succederà questa notte, nel cast Louis Garrel e Jasmine Trinca

Il regista premio Palma d’Oro Nanni Moretti torna dietro la macchina da presa con un nuovo film dal titolo Succederà questa notte, un dramma romantico che vedrà nel cast internazionale gli attori Louis Garrel e Jasmine Trinca. Le riprese, attese tra Italia e Spagna entro la fine dell’anno, racconteranno un’unica storia ispirata a Hungry Heart di Eshkol Nevo, da cui Moretti ha adattato una serie di racconti in un unico soggetto.

La presenza di Garrel – noto per The Dreamers e il recente Le Deuxième Acte – rappresenta una novità nel cinema di Moretti: per anni il regista ha cercato un progetto adatto al talento dell’attore francese e questa occasione potrebbe siglare il loro primo lavoro insieme. Jasmine Trinca torna invece a recitare con Nanni Moretti dopo Il caimano (2006). Accanto a questi due protagonisti, nel cast figurano Angela Finocchiaro, Antonio De Matteo, Elena Lietti, Hippolyte Girardot, Andrea Lattanzi, Paolo Sassanelli e Pietro Ragusa, mentre lo stesso Moretti dovrebbe comparire in un cameo.

La scrittura della sceneggiatura è curata dallo stesso regista insieme a Valia Santella e Federica Pontremoli, che hanno fuso le storie di Nevo in un unico filo narrativo. Succederà questa notte si preannuncia come un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico di Nanni Moretti, che dopo il riuscito Il sol dell’avvenire (2023) sembra ora puntare su un racconto dalle melodie romantiche, con dialoghi intimi e atmosfere europee. La produzione, come già detto, partirà nei prossimi mesi, per un possibile debutto in sala nella primavera del 2026.