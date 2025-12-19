Intervista col vampiro 3: il ruolo ampliato di Louis sarà “molto, molto straziante”, rivela il creatore

Il ruolo di Louis de Pointe du Lac nella stagione 3 di Intervista col vampiro sarà più ampio e profondamente drammatico. A rivelarlo è lo showrunner Rolin Jones, che ha anticipato un arco narrativo “molto, molto straziante” per il personaggio interpretato da Jacob Anderson.

La nuova stagione, in arrivo nel 2026 su AMC, attingerà principalmente dal secondo romanzo della saga The Vampire Chronicles di Anne Rice, The Vampire Lestat, concentrandosi sulla storia passata e sulle ambizioni moderne di Lestat. Tuttavia, Jones ha rivelato che la serie darà a Louis molto più spazio rispetto a quanto accade nel romanzo originale.

Parlando con Entertainment Weekly, Jones ha spiegato che il materiale di partenza offre a Louis un ruolo limitato, spingendo gli sceneggiatori a incorporare elementi tratti da altri scritti di Anne Rice e a sviluppare ulteriormente la sua identità nella serie: «Era chiaro che avevamo un attore meraviglioso e che il romanzo non gli offriva molto. Abbiamo quindi attinto ad altri testi dedicati a Louis e intrecciato tutto nella storia che abbiamo già raccontato. Volevamo offrirgli un arco solido… ed è molto, molto straziante.»

Jones ha aggiunto che l’arco di Louis è uno di quelli che si sta definendo “più rapidamente e con maggiore chiarezza”, ma qualsiasi dettaglio aggiuntivo rischierebbe di far “cadere tutti i domino narrativi”. Unico indizio diffuso finora è una foto di Louis ricoperto di sangue mentre tiene in mano una lettera, con uno sguardo quasi impassibile.

Alla fine della stagione 2, Louis si riuniva con Lestat dopo decenni dal trauma della morte di Claudia. Pubblicata la sua autobiografia Interview with the Vampire, Louis provocava deliberatamente il resto della comunità vampirica invitando chiunque a tentare di ucciderlo. Questo gesto radicale lo mette ora in seria pericolosità mentre la storia prosegue.

Nel romanzo The Vampire Lestat, Louis svolge un ruolo significativo soprattutto verso il finale, ma resta incerto se la scena mostrata nella foto provenga da quel momento della storia o sia una sequenza completamente originale per la serie.

La stagione 3 introdurrà anche altre modifiche rispetto al libro: Daniel Molloy, ora vampiro, condurrà nuove sessioni d’intervista con Lestat durante il tour mondiale della sua band, mentre Claudia tornerà in un episodio, anche se il suo ruolo rimane un mistero.

Secondo Jones, Louis sarà probabilmente il bersaglio principale degli altri vampiri, in quanto responsabile della divulgazione pubblica della loro esistenza attraverso il libro. Altri personaggi potrebbero essere in pericolo, ma Louis pagherà il prezzo più alto per aver messo in luce i segreti dell’intera comunità.

Cosa significherà tutto questo per il suo futuro ruolo ora che Lestat tornerà al centro della scena? Lo showrunner mantiene il massimo riserbo, ma assicura un arco narrativo potente, doloroso e fondamentale per il destino della serie.

Interview with the Vampire stagione 3 arriverà su AMC nel 2026.