One Battle After Another: il trailer del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

È stato diffuso il primo trailer completo di One Battle After Another, il nuovo film di Paul Thomas Anderson dopo il precedente Licorice Pizza. Il film vedrà Leonardo DiCaprio – qui alla sua prima collaborazione con Anderson – nel ruolo di Bob Ferguson, un rivoluzionario stravagante e spettinato che cerca di salvare sua figlia. Il filmato inizia proprio con Bob, in berretto e accappatoio, che usa un telefono pubblico per chiedere aiuto a degli sconosciuti alleati ribelli, ma dimentica quali parole in codice usare.

Benicio Del Toro interpreta invece il sensei di Bob e gli insegna a vivere senza paura – e lo spinge fuori da un’auto in corsa. Il trailer si conclude poi con DiCaprio che urla “Viva la revolución” e lui e del Toro si preparano a combattere contro i loro nemici. Non è stato confermato, ma si ritiene che One Battle After Another sia in qualche modo ispirato al romanzo cult di Thomas Pynchon del 1990 “Vineland”.

Quello che sappiamo di One Battle After Another

Prima che venisse rivelato il teaser, gli unici dettagli sulla trama del film erano che ha un’“ambientazione contemporanea” e che si tratta di un film corale, ma ancora prima che venisse rivelata la storia, circolavano già voci che il film sarebbe stato il più costoso di Anderson. Secondo i primi rapporti di Variety, One Battle After Another sarebbe costato più di 100 milioni di dollari, mentre la cifra più recentemente riportata indicava 140 milioni di dollari.

Il film ha iniziato le riprese principali con il titolo provvisorio “BC Project” nel gennaio 2024 in California, dove si svolge la maggior parte dei film di Anderson. One Battle After Another è stato girato su pellicola da 35 mm con telecamere VistaVision. Oltre alla produzione in California, sono state effettuate altre riprese in loco a El Paso, in Texas.

Il film è inoltre la sesta collaborazione tra Anderson e il compositore Johnny Greenwood, nonché la quinta tra Anderson e il primo assistente alla regia Adam Somner, morto nel novembre 2024. L’uscita del film è prevista per il 26 settembre, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Nel film, DiCaprio sarà affiancato da Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti, Alana Haim e Teyana Taylor.