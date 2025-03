The Odyssey: Ben Affleck elogia le scene d’azione del film

Ben Affleck ha fatto visita al set di The Odyssey, il film di Christopher Nolan con protagonista l’amico Matt Damon. Dopo aver dunque assistito alle riprese, l’attore ha parlato con GQ delle grandi scene d’azione che sono state eseguite davanti ai suoi occhi, definendole “un territorio alla Bourne Identity”. Affleck ha infatti affermato che Damon sta “facendo molte prove di stunt” per The Odyssey, cosa che non faceva da tempo, paragonando tutto ciò a The Bourne Identity, il thriller d’azione del 2002 con protagonista Matt Damon.

“È una delle cose di cui parlavo con Matt – sta andando a fare questo film di Chris Nolan e sta facendo un sacco di prove di stunt, ed era tipo: “Ragazzi, è passato un po’ di tempo, vero? Dove devi davvero imparare i combattimenti – questo è il territorio alla Bourne Identity”.

Cosa significa la preparazione fisica di Matt Damon per The Odyssey

Dopo l’emozionante epopea storica di Oppenheimer, che ha guadagnato quasi un miliardo di dollari al botteghino e ha vinto il premio come miglior film agli Oscar, Christopher Nolan sta tornando al genere d’azione con il suo prossimo film, The Odyssey. La quantità di azione dovrebbe essere paragonabile ad alcuni dei suoi film passati, come Tenet, Dunkirk o anche la trilogia del Cavaliere Oscuro. The Bourne Identity è dunque indubbiamente un interessante punto di riferimento per le scene d’azione del nuovo film di Nolan.

Uscito nel 2002, è considerato uno dei film d’azione più influenti mai realizzati. Ha ridisegnato il modo in cui Hollywood si è avvicinata al cinema di questo genere nel XXI secolo, introducendo uno stile più concreto, realistico e intenso che si allontanava dalle sequenze d’azione esagerate e piene di effetti degli anni Novanta. Nolan, noto per la sua preferenza per gli effetti pratici, insieme all’uso della nuova tecnologia cinematografica IMAX, potrebbe dunque presentare nel film sequenze d’azione altrettanto influenti.

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Secondo recenti indiscrezioni, nel film Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

