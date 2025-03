Oscar 2026: Conan O’Brien tornerà a presentare la cerimonia

Dopo un’accoglienza entusiasta agli Academy Awards di quest’anno, il presentatore Conan O’Brien tornerà al Dolby Theatre per la 98a edizione degli Oscar il 15 marzo 2026. L’annuncio arriva da Bill Kramer, CEO dell’Academy, e Janet Yang, presidente dell’Academy, che hanno anche confermato il ritorno del team di produttori vincitore di un Emmy Raj Kapoor e Katy Mullan, che guideranno lo spettacolo per il terzo anno consecutivo.

Usando il suo caratteristico umorismo, O’Brien ha ironizzato in una dichiarazione: “L’unica ragione per cui presenterò gli Oscar l’anno prossimo è che voglio sentire Adrien Brody finire il suo discorso”. Il discorso di Brody come miglior attore per “The Brutalist” è stato il più lungo nella storia della cerimonia.

“Siamo entusiasti di riportare Conan, Raj, Katy, Jeff e Mike per la 98a edizione degli Oscar!” hanno affermato Kramer e Yang in una dichiarazione congiunta. “Quest’anno hanno prodotto uno spettacolo estremamente divertente e visivamente sbalorditivo che ha celebrato i nostri candidati e la comunità cinematografica mondiale nel modo più bello e d’impatto. Conan è stato il padrone di casa perfetto, guidandoci abilmente per tutta la serata con umorismo, calore e riverenza. È un onore lavorare di nuovo con loro”.

Dietro le quinte, Kapoor e Mullan supervisioneranno ancora una volta la produzione, promettendo un’altra abbagliante celebrazione del cinema. “Siamo entrambi così onorati di tornare nei nostri ruoli per la 98a edizione degli Oscar”, hanno detto i produttori. “Non vediamo l’ora di lavorare con Conan e tutto il suo team mentre continuiamo a esplorare opportunità ancora più speciali e sentite per celebrare i candidati del prossimo anno e l’impatto del cinema in tutto il mondo”.

Il ritorno di Conan O’Brien per gli Oscar 2026 segna un’altra pietra miliare in una carriera che abbraccia decenni di televisione e commedia. Attualmente, conduce il podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” e la serie di viaggi HBO/Max “Conan O’Brien Must Go” e apparirà nel prossimo lungometraggio “If I Had Legs I’d Kick You“.

La 98a edizione degli Academy Awards, Oscar 2026, andrà in onda in diretta su ABC domenica 15 marzo 2026 dal Dolby Theatre all’Ovation Hollywood.