Rainbow acquisisce l’opzione sui diritti di Game of Gods, la saga letteraria degli dèi

Rainbow ha acquisito l’opzione sui diritti di trasposizione di Game of Gods, la saga editoriale bestseller dell’autrice Hazel Riley. Un successo nato su Wattpad che ha conquistato milioni di lettori e si è affermato come uno dei titoli più amati nel panorama Young Adult.

Con oltre 6.8 milioni di letture su Wattpad in meno di due anni e l’assegnazione del Premio Watty nel 2022, il primo volume della serie, “Game of Gods: Discesa agli inferi”, è uscito il 24 ottobre 2023 nelle librerie italiane con l’edizione cartacea Sperling & Kupfer, raggiungendo la TOP10 (#7) nella classifica generale dei libri più venduti in Italia. Da allora, la saga non ha più smesso di conquistare nuovi fan, con l’uscita di due capitoli successivi: “Game of Titans: Ascesa al Paradiso”, e “Game of Chaos: Ares”, che hanno ampliato l’universo narrativo della saga coinvolgendo sempre più lettori.

L’acquisizione dei diritti di Game of Gods si inserisce nella strategia di espansione del Gruppo Rainbow, già protagonista di adattamenti di enorme successo come “Fabbricante di Lacrime”, primo film italiano a raggiungere la vetta delle visualizzazioni su Netflix a livello mondiale.

“Dopo Fabbricante di Lacrime, Wattpad dimostra ancora una volta di essere foriero di grandi contenuti, e Game of Gods rappresenta la perfetta evoluzione del racconto contemporaneo per il target di riferimento. Siamo entusiasti di poter dare vita a questa bellissima storia, che ha già dimostrato un potenziale incredibile sia in ambito editoriale che digitale – dichiara Iginio Straffi, fondatore e CEO di Rainbow, – Anche stavolta sarà Colorado Film, la nostra divisione cinematografica, a seguire la produzione esecutiva della trasposizione.”

La trasposizione di Game of Gods sarà prodotta da Rainbow e Colorado Film in associazione con Wattpad WEBTOON Studios. Ambientato nell’esclusivo campus di Yale, Game of Gods fonde suspense, romance e mitologia greca in una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena. Un retelling originale e contemporaneo del mito di Ade e Persefone, due facce della stessa medaglia, tanto diversi quanto simili e complementari, proprio come Haven e Hades. La protagonista, Haven, si ritrova coinvolta nei misteriosi Giochi degli Dei, organizzati dai fratelli Lively, giovani potenti e pericolosi. Un viaggio tra passione, segreti e potere che ha incantato già milioni di lettori e che ora si prepara a conquistare anche il grande pubblico per immagini.