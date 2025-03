Nuova Scena: ecco il trailer della seconda stagione Netflix

Il trailer della seconda stagione di Nuova Scena è fuori e la determinazione dei concorrenti a vincere il premio di 100.000 euro e trasformare il proprio sogno in realtà è travolgente: per Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sarà sempre più difficile scegliere tra i giovani protagonisti della nuova scena italiana chi dovrà tornare a casa e chi dovrà continuare.

Nelle varie prove, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano, ospiti speciali dello show che contribuiranno a definire l’esito della competizione: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi li aiuteranno nella selezione, mentre Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz si esibiranno sul palco con i semifinalisti nella prova dei featuring. Nella prova dei videoclip realizzati dai concorrenti interverrà, invece, Matteo Paolillo.

I nuovi episodi del rap show di Netflix saranno disponibili solo su Netflix dal 31 marzo 2025.

La seconda stagione di Nuova Scena arriva il 31 marzo

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo), Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia dei migliori talenti emergenti in diversi angoli d’Italia e a Londra. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile) e solo uno vincerà l’ambito premio di 100.000 euro.

Dopo il successo della prima, la seconda stagione di Nuova Scena, prodotta da Fremantle Italia, è scritta da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi.