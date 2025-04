Oscar: dal 2027 entrerà in vigore la categoria Miglior Stunt Design

Una categoria di stunt design è finalmente in arrivo agli Oscar. Il Consiglio dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l’istituzione di un premio Oscar annuale competitivo per i risultati ottenuti nella progettazione di stunt, il quale entrerà in vigore a partire dalla 100ª edizione degli Academy Awards per i film in uscita nel 2027. Come riportato da Variety, il regista e produttore David Leitch (“The Fall Guy”, “Bullet Train”, “Deadpool 2”) ha guidato l’iniziativa a nome della comunità degli stunt per istituire la nuova categoria ufficiale degli Oscar.

Leitch ha iniziato come stunt performer e coordinatore prima di passare alla regia e di fondare la sua 87North Productions con Kelly McCormick. Leitch, il coordinatore e progettista di stunt Chris O’Hara di Stunts Unlimited e altri hanno fatto diverse presentazioni sul tema all’Academy, che hanno infine portato il Consiglio dei Governatori ad approvare oggi la nuova categoria di premi. “Fin dagli albori del cinema, la progettazione degli stunt è stata parte integrante della produzione cinematografica”, hanno dichiarato il CEO dell’Academy Bill Kramer e la Presidente dell’Academy Janet Yang.

“Siamo orgogliosi di onorare il lavoro innovativo di questi artisti tecnici e creativi e ci congratuliamo con loro per l’impegno e la dedizione con cui hanno raggiunto questa importante occasione”. Le regole di categoria per l’eleggibilità e la votazione del premio inaugurale saranno annunciate nel 2027 con il regolamento completo dei 100° Academy Awards. Le specifiche della presentazione del premio saranno stabilite dal Consiglio dei Governatori e dalla direzione dell’Academy in una data futura.

Più di 100 professionisti dello stunt sono membri della sezione Produzione e tecnologia dell’Academy. L’ultima nuova categoria di premio creata è stata Achievement in Casting, istituita nel 2024 e che entrerà in vigore con la 98ª edizione degli Academy Awards per i film usciti nel 2025. In una dichiarazione rilasciata a Variety, Jeff Wolfe, presidente della Stuntmen’s Association, ha affermato: “Non posso esprimere a sufficienza quanto siamo entusiasti e orgogliosi che l’Academy riconosca l’arte e l’artigianato della progettazione di azioni stunt con una propria categoria di Oscar“.

“Questo è un momento storico per la nostra comunità. Per decenni, gli stunt, i coordinatori e i progettisti d’azione hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare l’esperienza cinematografica, spesso mettendo a rischio il proprio corpo per portare sullo schermo momenti indimenticabili. Questo riconoscimento convalida la passione, l’innovazione, la creatività e il duro lavoro che si nascondono in ogni caduta, combattimento e palla di fuoco. Non è solo una vittoria per il nostro settore, è una vittoria per la narrazione“.