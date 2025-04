I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista spiega perché il villain è Galactus e non il Dottor Destino

Invece di contrapporre i personaggi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi contro il Dottor Destino, il regista del reboot del Marvel Cinematic Universe spiega perché ha scelto Galactus. Sebbene i fan abbiano dovuto aspettare diversi anni, i Marvel Studios si stanno finalmente preparando a portare i personaggi dei Fantastici Quattro nel MCU. Tuttavia, invece di raccontare la storia delle origini, il film seguirà una versione consolidata della squadra e la metterà contro il suo secondo nemico più famoso.

In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il regista Matt Shakman ha discusso in modo più dettagliato il motivo per cui nel film del MCU non ci sarà il Dottor Destino come primo cattivo principale ad affrontare la Prima Famiglia Marvel in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, spiegando che: “Destino è un grande personaggio, ma occupa un sacco di spazio. Altri adattamenti cinematografici hanno fatto sia la storia delle origini che quella di Destino. Noi non facciamo né l’una né l’altra cosa, e questo ci permette di guardarli da una nuova prospettiva“.

La scelta di Galactus come villain è un’ottima notizia per I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Quando si parla di Fantastici Quattro in live-action, l’iconico gruppo di eroi e molti dei loro cattivi hanno avuto un’accoglienza molto contrastante, sia che si tratti dei film originali della Fox sui Fantastici 4 che del reboot del 2015, stroncato dalla critica. Questo è il caso soprattutto del Dottor Destino in live-action, ma ciò non toglie che Shakman abbia ragione su come Victor von Doom abbia già avuto molte opportunità di essere esplorato. Per quanto riguarda il MCU, I Fantastici Quattro: Gli Inizi dà al cast di eroi principali un approccio nuovo, e Victor non è necessario per la loro introduzione.

È inoltre importante ricordare che Galactus è stato rappresentato solo una volta in live-action, ovvero in I Fantastici 4 e Silver Surfer, dove ha però avuto un’interpretazione davvero scadente rispetto a quella della sua controparte fumettistica. Togliendo il Dottor Destino dall’equazione e lasciando che Galactus sia il primo grande cattivo contro i Fantastici Quattro del MCU, questi avranno a che fare con una minaccia enorme fin dall’inizio. Da quanto è già stato rivelato, l’adattamento del MCU è sicuramente sulla strada giusta.

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.