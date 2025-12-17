Avengers: Doomsday, anche l’audio della seconda anticipazione è trapelato on-line!

Il primo dei quattro teaser (a quanto pare) di Avengers: Doomsday è trapelato online ieri, confermando il tanto vociferato ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Avevamo sentito dire che il secondo teaser non sarebbe stato troppo lontano, e l’audio completo è ora effettivamente apparso sui social media.

Se preferite sapere il meno possibile su questo trailer prima di vedere la versione ufficiale al cinema con Avatar: Fuoco e Cenere, fate attenzione agli spoiler da questo punto in poi.

Come riportato in precedenza, questo secondo trailer si concentra su Thor (Chris Hemsworth), che troviamo mentre prega il suo defunto padre Odino (Anthony Hopkins) nella foresta.

“Di tutte le corone, i regni, l’orgoglio, non ne chiedo nessuna. Padre, ascolta tuo figlio. Non sono degno della vita, ma ti prego comunque di lasciare che il filo si allunghi. Non per il tuono, non per la guerra… lasciami rimanere abbastanza a lungo per rivedere il mio amore ancora una volta.”

Immaginiamo che “il mio amore” sia riferito proprio a Love, la figlia di Gorr il Macellatore di Dei che il Dio del Tuono “adotta” alla fine di Thor: Love and Thunder. Quindi la traduzione più corretta dovrebbe essere: “lasciami rimanere abbastanza a lungo per rivedere la mia Love ancora una volta”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).