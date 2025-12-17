Hugh Jackman nelle prime immagini di The Death of Robin Hood

Hugh Jackman ha subito una trasformazione radicale nelle prime immagini di The Death of Robin Hood. Ispirato a una delle versioni più iconiche dell’omonimo fuorilegge, il film vede Jackman nei panni di una versione più anziana di Robin Hood che si ritrova a riflettere sulla sua vita dopo che un incontro con una donna misteriosa lo lascia in condizioni critiche.

A quasi un anno dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha ora svelato le prime immagini di The Death of Robin Hood (si possono vedere qui). Le foto mostrano la trasformazione di Jackman nel fuorilegge protagonista, con l’attore candidato all’Oscar che sfoggia una chioma e una barba bianche e brizzolate, oltre a cicatrici e un folto mantello di pelliccia, mentre si rilassa con la versione di Bill Skarsgård di Little John e un’immagine del misterioso personaggio di Jodie Comer.

Nel corso della sua carriera quasi trentennale, Jackman non è nuovo a trasformazioni estreme per i suoi ruoli, il più notevole dei quali è quello di Wolverine nelle sue varie apparizioni nella serie X-Men. Anche al di là dell’eroe Marvel, non ha esitato ad abbracciare la fisicità completa di uno dei suoi ruoli, alcuni dei più notevoli dei quali sono quello di Jean Valjean in Les Misérables e i suoi vari personaggi in The Fountain.

Ancora più importante, le prime immagini del film di Jackman mostrano al pubblico quella che è probabilmente la versione più oscura del fuorilegge mai vista finora. La maggior parte dei precedenti adattamenti di Robin Hood hanno adottato un approccio avventuroso alla leggenda del folklore inglese, come nel caso del classico di Errol Flynn e della parodia Uomini in calzamaglia di Mel Brooks del 1993. Tuttavia, ci sono state alcune eccezioni, tra cui il controverso film del 2010 con Russell Crowe e il flop del 2018 con Taron Egerton, più orientato all’azione, che avrebbe dovuto dare il via a un franchise.

Questa versione più cupa e grintosa di Robin Hood è già in linea con il debutto cinematografico dello sceneggiatore/regista Michael Sarnoski in Pig, il dramma con Nicolas Cage su un ex chef che ora vive come cercatore di tartufi. Proprio come nel film del 2021, The Death of Robin Hood, la versione del personaggio interpretata da Hugh Jackman che riflette sulle sue azioni e sulla sua vita è già percepibile attraverso il suo aspetto indurito e il suo comportamento nei confronti del personaggio attualmente senza nome interpretato da Skarsgård.

Una cosa che rimane ancora un mistero dalle prime immagini di The Death of Robin Hood è chi interpreterà Comer nel film. Oltre alle immagini, Sarnoski ha confermato a EW che la due volte vincitrice dell’Emmy non interpreterà l’iconica Lady Marian. Guardando alla storia originale, il ruolo più probabile per la Comer è quello di un personaggio che avrà un impatto fondamentale sul destino finale di Robin Hood e, dato che lo sceneggiatore/regista la descrive come fondamentale per aprire una nuova visione della vita al personaggio di Jackman, potrebbe avere un ruolo più importante rispetto alla storia originale.