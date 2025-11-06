Superman: il film punta alle categorie drammatiche dei Golden Globe

È piuttosto comune che gli studi cinematografici candidino i film sui supereroi nella maggior parte delle categorie principali durante la stagione dei premi. Anche se alcuni, come Black Panther e Joker, riescono occasionalmente a entrare nelle categorie principali, il genere è riconosciuto soprattutto per gli effetti speciali e altri risultati tecnici. Tuttavia, la DC Studios sta facendo un passo avanti candidando Superman nelle categorie drammatiche dei Golden Globe.

Come spiega Variety, questo segnala “l’intenzione di James Gunn di posizionare l’iconico supereroe come qualcosa di più di un semplice intrattenimento evasivo”. Lo studio ha presentato Superman per “Miglior film” (Drammatico), “Miglior attore” (Drammatico) per David Corenswet, “Miglior attrice non protagonista” (Drammatico) per Rachel Brosnahan e “Miglior attore non protagonista” (Drammatico) per Nicholas Hoult.

Altre candidature includono “Miglior regista” (Drammatico) e “Miglior sceneggiatura” (Drammatico) per James Gunn, insieme a “Miglior canzone originale” per “The Mighty Crabjoy’s Theme” di Gunn, Eric Nally e Devin Williams. Con un incasso di oltre 150 milioni di dollari in tutto il mondo, Superman sarà anche candidato al premio “Outstanding Cinematic and Box Office Achievement”, una categoria solitamente riservata ai film popcorn che altrimenti verrebbero ignorati dalle giurie dei premi.

“Il posizionamento nella categoria drammatica sottolinea l’ambizione di Gunn di presentare l’Uomo d’Acciaio, tradizionalmente associato alla verità, alla giustizia e allo stile di vita americano, come veicolo per temi importanti”, scrive la rivista. “Al di là dei Golden Globe, ‘Superman’ sta generando un certo interesse per gli Oscar all’interno dei settori artigianali dell’Academy”.

“Secondo i membri dell’AMPAS e alcune fonti, il film sarebbe tra i primi favoriti per gli effetti visivi, con Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé e Guy Williams alla guida del team, anche se l’attesissimo ‘Avatar: Fuoco e Cenere’ si profila come un formidabile concorrente”. Ci sono anche buone possibilità che Superman venga premiato nelle categorie sonoro, trucco e acconciature, anche se la colonna sonora non sarà presa in considerazione perché presenta in modo massiccio il lavoro di John Williams (il che significa che tecnicamente non è abbastanza “originale” per essere nominata).