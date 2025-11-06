HomeCinema News2025

Predator: Badlands, svelato il budget del film. Com’è in confronto agli altri film?

Di Chiara Guida

-

Predator: Badlands

È stato svelato il budget di Predator: Badlands, una cifra record rispetto agli altri film della saga di fantascienza. La storia di Predator: Badlands sta portando la saga a livelli mai visti prima, concentrandosi su Dek, un giovane Yautja emarginato che dà la caccia a una creatura impossibile da uccidere. Il film è ambientato su un pianeta alieno, caratterizzato da diverse minacce disumane.

Ora, Variety ha pubblicato un rapporto che conferma che Predator: Badlands ha un budget di produzione di 105 milioni di dollari. Questo rende l’ultimo film il più costoso della saga. Si prevede che il thriller d’azione fantascientifico incasserà 60 milioni di dollari in tutto il mondo durante il suo weekend di apertura, circa la metà del budget dichiarato, esclusi i costi pubblicitari.

Il budget dichiarato per Predator: Badlands supera il precedente detentore del record per il film Predator più costoso, che era The Predator del 2018 con 88 milioni di dollari. È anche il film più costoso del franchise diretto da Dan Trachtenberg, i cui altri capitoli includono Prey del 2022 (65 milioni di dollari) e Predator: Killer of Killers del 2025 (50 milioni di dollari).

Film di Predator Budget (Senza aggiustamenti all’inflazione)
Predator (1987) $15-18 million
Predator 2 (1990) $20-30 million
Alien vs. Predator (2004) $60-70 million
Alien vs. Predator: Requiem (2007) $40 million
Predators (2010) $40 million
The Predator (2018) $88 million
Prey (2022) $65 million
Predator: Killer of Killers (2025) $50 million
Predator: Badlands (2025) $105 million

Considerando le recensioni positive per Predator: Badlands, sembra che finora siano stati soldi ben spesi. Al momento in cui scrivo, il film ha un Certified Fresh 90% su Rotten Tomatoes basato su 80 recensioni di critici. Le aspettative di 60 milioni di dollari per il weekend di apertura sono anche al di sotto di quelli che potrebbero diventare 68 milioni di dollari di guadagni in tutto il mondo.

Sebbene non sia chiaro quanto sia stato investito nel marketing del film, una buona regola pratica è che, affinché un film vada in pareggio, deve raddoppiare il suo budget. Questo significa che Predator: Badlands potrebbe aver bisogno di 210 milioni di dollari al botteghino prima di poter iniziare a generare profitti. Fortunatamente, un buon passaparola potrebbe contribuire ad aumentare le sue possibilità.

Il film beneficia anche del fatto di essere il primo film di Predator PG-13 della saga. Questo lo apre a un mercato più ampio, a differenza di quanto sarebbe stato se fosse stato classificato come vietato ai minori di 17 anni. La sua classificazione potrebbe contribuire a rafforzare il suo pubblico, rendendo così il suo budget più elevato non solo giustificato, ma anche facilmente recuperabile attraverso la sua rappresentazione cinematografica globale.

Con un budget così elevato, sembra che Predator: Badlands rappresenterà un rischio significativo per il franchise. Fortunatamente, questa svolta verso un’avventura fantascientifica sembra aver convinto i critici di quanto la serie possa evolversi in vari modi. Se il film avrà successo, potrebbe portare ad altri film con budget altrettanto elevati.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
