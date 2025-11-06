HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita – Stagione 2: un primo sguardo al costume di Bullseye

Di Gianmaria Cataldo

-

Prima della sua revisione creativa, la prima stagione di Daredevil: Rinascita non includeva Bullseye interpretato da Wilson Bethel. Foggy Nelson sarebbe morto fuori dallo schermo, con alcuni poliziotti corrotti di Hell’s Kitchen che alla fine sarebbero stati rivelati come gli autori del suo omicidio. La serie Disney+ si è invece conclusa rivelando che Vanessa Fisk aveva manipolato Dex affinché uccidesse l’avvocato, ed è chiaro che ora lui è in cerca di vendetta.

Anche se i video girati durante la seconda stagione hanno suggerito che Bullseye avrebbe collaborato con Daredevil, di certo non sembra un grande “eroe” in questa foto trapelata del suo costume. La tuta tattica di Dex ha subito alcune modifiche e ora presenta le familiari strisce bianche a forma di occhio di bue intorno al collo. Anche se lo stile della maschera del cattivo rimarrà sostanzialmente lo stesso in Daredevil: Rinascita Stagione 2, abbiamo motivo di credere che anche questa includerà il logo dell’occhio di bue.

Da dove provengono queste foto dei costumi? Beh, anche se sono autentiche, è un po’ un mistero. Tuttavia, sembra che i fan abbiano ottenuto scatti simili da Avengers: Doomsday, e vi forniremo alcuni dettagli al riguardo nel corso della giornata. Durante una recente apparizione a una convention, Bethel ha parlato della continuazione della storia del cattivo. “Ci sono aspetti completamente nuovi dell’interessante e contorta psiche di Dex che potremo esplorare, e ci sono cose davvero molto divertenti in arrivo per Bullseye e Dex”.

Penso che la sequenza di combattimento di Bullseye più bella che abbiamo ancora da vedere nella serie faccia parte della [stagione 2]”, ha aggiunto l’attore, “una sequenza davvero fottutamente fantastica”. Commentando la terza stagione, ora confermata, Bethel ha anticipato: “Come alcuni di voi forse sapranno, abbiamo già ottenuto il rinnovo per un’altra nuova stagione che inizieremo a girare il prossimo anno. Ci saranno altri episodi con Bullseye, Kingpin e tutti gli altri”.

LEGGI ANCHE: 

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.

ALTRE STORIE

