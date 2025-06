Toy Story 5: svelati nuovi dettagli sul ritorno di Woody

Toy Story 5 è in arrivo e la Disney ha finalmente rivelato perché Woody tornerà nel prossimo sequel Pixar. La collocazione di Woody è stato uno dei più grandi interrogativi durante lo sviluppo di Toy Story 5, poiché il personaggio di Tom Hanks ha lasciato la banda alla fine di Toy Story 4.

Nell’ambito di una presentazione a New York City, la Disney ha fornito un’anteprima dei prossimi film Pixar. Toy Story 5 è stato un argomento importante, con la condivisione di alcuni dettagli della trama. Il prossimo film parlerà di giocattoli contro tecnologia, con Bonnie che riceve un Lily Pad che funge da antagonista del film. Il Lily Pad vuole separare Bonnie dai suoi giocattoli, rendendola più socievole. Jesse, che ora si occupa dei giocattoli di Bonnie, decide che hanno bisogno di aiuto, e questo la porta a chiedere a Woody di tornare. La Pixar ha anche condiviso un concept art, che potete vedere qui sotto.

Il ritorno di Woody in Toy Story 5 è un evento importante, poiché significa che Jesse pensa che solo lui possa risolvere i problemi che l’oggetto tecnologico sta creando. La conoscenza che Woody ha di Bonnie o semplicemente la sua storia da leader dei giocattoli potrebbero contribuire a questo pensiero. L’anteprima ha anche rivelato che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che Woody ha visto il resto dei giocattoli. Al suo ritorno, Woody si scontra di nuovo con Buzz Lightyear, sotto gli occhi di Ham, Rex, Slinky e Mr. Potato Head.

Il ritorno di Woody rivela anche l’interessante fatto che Jesse ha preso il suo posto. Molti fan di Toy Story davano per scontato che Buzz sarebbe stato il naturale prossimo leader dei giocattoli. Tuttavia, è intervenuta Jesse, che è stata la prima a decidere di riportare indietro Woody. Sebbene non sia ancora stato rivelato il motivo per cui Jesse, invece che Buzz, abbia preso le redini da Woody, questo verrà sicuramente spiegato quando Toy Story 5 uscirà.