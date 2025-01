Quentin Tarantino condanna lo stato attuale dell’industria cinematografica: “È un esercizio di pony show”

L’acclamato regista Quentin Tarantino ha condannato lo stato attuale dell’industria cinematografica. Il regista di Pulp Fiction è salito alla ribalta hollywoodiana con il suo sorprendente esordio Le Iene nel 1993 e ha proseguito la sua carriera con nove film di successo commerciale e di critica. Il 61enne ha da tempo dichiarato che il suo decimo film sarà l’ultimo della sua carriera, ma alcuni dei suoi recenti commenti suggeriscono che il pubblico potrebbe aspettare un po’ prima che decida di realizzarlo.

In un’intervista rilasciata a Variety, Tarantino ha rivelato che il suo prossimo progetto sarà un’opera teatrale, non un film, prima di lanciare un duro attacco allo stato attuale dell’industria cinematografica e al fatto che le uscite in sala non sono più il punto focale. Continua a definire l’intero processo un “esercizio da pony da esposizione”, prima di ribadire l’importanza delle sale cinematografiche per il mantenimento dell’industria cinematografica. Di seguito sono riportati i commenti completi di Tarantino sulla questione:

“È un’impresa non da poco portare a termine [un’opera teatrale] e non so se ne sono in grado. Quindi ci siamo. È una sfida, una vera sfida, ma fare film? Beh, cosa diavolo è un film adesso? Qualcosa che viene proiettato nelle sale per un’uscita simbolica per quattro fottute settimane? Va bene, e alla seconda settimana lo si può vedere in televisione. Non sono entrato in tutto questo per avere un rendimento decrescente.

Voglio dire, era già abbastanza brutto nel ’97. È andata abbastanza male nel 2019, e quello era l’ultimo fottuto anno di film. Era un affare di merda, per quanto mi riguarda, il fatto che sia peggiorato drasticamente? E che sia solo un esercizio di show pony. Ora l’uscita nelle sale, sai, e poi sì, tra due settimane puoi guardarlo su questo [streamer] e quell’altro. Ok. Nelle sale? Non si può fare. È l’ultima frontiera”.

Cosa significano questi commenti per l’industria cinematografica e l’ultimo film di Tarantino

I commenti di Tarantino provengono da un luogo di frustrazione, da un uomo che è stato prima di tutto un fan del cinema prima di essere un regista. I suoi commenti suggeriscono che è stanco della direzione che l’industria ha preso, così come dell’aumento della prominenza (e del dominio) dei servizi di streaming rispetto alle lunghe uscite nelle sale. Vale la pena notare che non è la prima volta che Tarantino prende di mira l’industria: il regista ha notoriamente criticato i film Marvel in quanto formulaici e ha suggerito che hanno contribuito alla morte delle classiche star del cinema.

Sebbene l’industria sia in difficoltà, c’è più che mai bisogno di menti talentuose e creative, e il decimo film di Tarantino potrebbe essere il tonico perfetto per aiutare a incrementare gli incassi e migliorare il coinvolgimento del pubblico nelle sale.

A giudicare dalle sue parole, sembra che Tarantino creda che le cose siano solo peggiorate. Lo schietto vincitore dell’Oscar ha anche recentemente proclamato che la televisione è un mezzo inferiore al cinema, ma sembra che ritenga che debbano essere apportati cambiamenti massicci in tutto il settore e che non sia interessato a tornare presto a girare il suo decimo e ultimo film. Questo è probabilmente uno dei motivi che lo ha spinto a cambiare direzione creativa e a scrivere un’opera teatrale, lasciando in secondo piano il suo ultimo progetto cinematografico.