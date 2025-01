Robin Hood avrà una nuova serie tv in chiave moderna

L’attore australiano Jack Patten è stato scritturato per la prossima serie Robin Hood di MGM+. La serie inizierà la produzione di una serie in 10 puntate nel 2025 e sarà incentrata sul classico racconto dell’eroe fuorilegge che rubava ai ricchi e dava ai poveri. Con il suo casting, Patten fa un grande salto a Hollywood con il suo primo ruolo televisivo.

Secondo Deadline, Patten interpreterà Robin Hood in questo adattamento televisivo del 2025. In particolare, questa versione di Robin Hood dovrebbe porre un forte accento sulla relazione tra Robin e Marian. Il casting di Patten segue un debutto impressionante nel prossimo film di Patrick Hughes su Netflix, War Machine, prodotto dalla Hidden Pictures di Todd Lieberman, la stessa società che ora sta dietro a Robin Hood. È stato proprio il casting di Patton in quel film a fargli ottenere questo ruolo da protagonista.

Cosa significa questo per Jack Patten e Robin Hood

L’ingaggio di Jack Patten per il ruolo di Robin Hood rappresenta un enorme passo avanti nella produzione dello show. La sua interpretazione dovrebbe far conoscere Robin Hood a una nuova generazione di spettatori, pur rimanendo fedele allo spirito della storia originale. Simile ad altri adattamenti moderni come Robin Hood di John Irvin (1991), Robin Hood di Ridley Scott (2010) e Robin Hood di Otto Bathurst (2018), questa nuova serie sembra destinata a esplorare i suoi personaggi più a fondo rispetto alle interpretazioni tradizionali. Finora, l’attenzione sembra concentrarsi sulla presentazione di un racconto storicamente accurato e sulla relazione tra Robin e Marian, che è stata fondamentale per gli adattamenti passati.

Anche se la maggior parte dei dettagli della produzione sono ancora segreti, Robin Hood si preannuncia come un’interessante aggiunta all’attuale programmazione di MGM+. L’interpretazione di Patten sarà cruciale per la risonanza che il prossimo show avrà su coloro che amano il filone mediatico di Robin Hood, oltre che sui clienti di MGM+ per lo streaming. Essendo un attore relativamente nuovo, questo ruolo offre a Patten l’opportunità di affermarsi come un talento degno di nota a Hollywood.