Michael: il biopic sul re del pop spostato a Aprile 2026

Il film biografico su Michael Jackson, Michael, uscirà nei cinema standard e in IMAX in tutto il mondo il 24 aprile, posticipando la data di uscita prevista per ottobre. Lionsgate distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre Universal si occuperà della distribuzione nel resto del mondo, ad eccezione del Giappone, affidata a Kino Films.

Antoine Fuqua dirige, John Logan è sceneggiatore e Jaafar Jackson interpreta il suo defunto zio. Graham King, premio Oscar per “The Departed – Il bene e il male“, è produttore.

“Michael esplora il percorso della superstar mondiale per diventare nota al mondo come il Re del Pop, offrendo uno sguardo intimo alla vita e all’eredità duratura di uno degli artisti più influenti e pionieristici che il mondo abbia mai conosciuto”, si legge nella sinossi.

A maggio, l’amministratore delegato di Lionsgate, Jon Feltheimer, aveva dichiarato che era “probabile” che il film sarebbe stato spostato al 2026. Sebbene la produzione si fosse conclusa a maggio 2024, il progetto ha subito delle riprese aggiuntive ed è arrivato con un lungo montaggio iniziale. In precedenza, si era discusso di distribuire il film in due parti. Secondo le ultime notizie, il film avrebbe avuto un budget di produzione di 155 milioni di dollari.

Michael vede anche la partecipazione di Colman Domingo e Nia Long nei panni dei capifamiglia Joe e Katherine Jackson. Miles Teller interpreta John Branca, avvocato e consigliere di Jackson. Larenz Tate interpreta il fondatore della Motown Records, Berry Gordy, con Laura Harrier nei panni della dirigente musicale Suzanne de Passe e Kat Graham apparirà nei panni di Diana Ross. Altri membri del cast includono Jessica Sula nel ruolo di La Toya Jackson, la sorella maggiore di Michael; Liv Symone in quello di Gladys Knight; Kevin Shinick in quello di Dick Clark; KeiLyn Durrel Jones nel ruolo di Bill Bray, ex agente di sicurezza di Jackson, ora amico fidato e confidente; e Kendrick Sampson nel ruolo di Quincy Jones, che incontrò Michael Jackson per la prima volta quando aveva solo 12 anni.