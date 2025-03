Regé-Jean Page reciterà in un nuovo adattamento de Il Conte di Montecristo

Regé-Jean Page ha firmato per recitare e produrre Il Conte di Montecristo da Department M, lo studio di produzione indipendente fondato dai produttori leader del settore Mike Larocca e Michael Schaefer. Page produrrà insieme alla sua partner di produzione Emily Brown attraverso la loro Mighty Stranger insieme a Larocca e Schaefer e Youtchi von Lintel tramite il suo banner YouRoc. Patrick Ness è impegnato a scrivere.

Il romanzo classico originale è stato scritto da Alexandre Dumas e segue un giovane marinaio falsamente accusato di tradimento che, dopo anni di prigionia, fugge e cerca vendetta contro coloro che lo hanno offeso, diventando infine il ricco Conte di Montecristo. Hollywood ha sempre amato questa storia con diverse iterazioni tra cui il film del 2002 con Guy Pearce e Jim Caviezel. Ma di recente abbiamo visto anche la versione di RaiUno con Sam Claflin nei panni di Edmond Dantes e la pluripremiata versione francese di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Indimenticabile per il pubblico italiano è la versione in formato mini serie del 1998 con Gérard Depardieu nei panni del Conte.

Per Regé-Jean Page, questo gli offre un altro divertente ruolo da protagonista in cui affondare i denti, che non solo gli dà l’opportunità di mostrare le sue doti di attore, ma anche quel carisma da protagonista che lo ha trasformato in uno dei migliori attori in città oggi.

“La narrazione audace e avventurosa con il cuore è il motivo per cui ho iniziato questo business ed è la spina dorsale di tutto ciò che stiamo realizzando”, ha affermato Page. “Lavorando a fianco di collaboratori incredibili, A Mighty Stranger sta costruendo una serie di progetti creativi che amplieranno la prospettiva culturale attraverso il puro intrattenimento. Ecco perché siamo così entusiasti di portare Il conte di Montecristo al pubblico globale, svelando le profondità del lavoro di Dumas in modi mai visti prima”.

Non premiato per un Emmy, così come per due Screen Actos Guild Awards, per il suo ruolo da protagonista nel grande successo della prima stagione di Bridgerton, Page recita accanto a Michael Fassbender e Cate Blanchett nel film di Steven Soderbergh Black Bag, che Focus e Universal Pictures hanno lanciato lo scorso fine settimana. Il film ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica e del pubblico.