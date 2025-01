Robert Eggers spiega perché l’horror merita più rispetto nel cinema

Il regista di Nosferatu Robert Eggers spiega perché l’horror merita più rispetto. Il nuovo film horror gotico segue l’inquietante viaggio del Conte Orlok (Bill Skarsgård), il sinistro vampiro apparso per la prima volta nel film muto di F.W. Murnau del 1922. Mentre il Conte si accanisce sugli abitanti di un remoto villaggio di mare, la tormentata Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) e suo marito Thomas (Nicholas Hoult) si avvicinano alle ombre del loro imminente destino. Prodotto da Focus Features, Nosferatu è stato un successo da quando è uscito il giorno di Natale.

In un’intervista a SlashFilm, Robert Eggers sottolinea la diffusa antipatia nei confronti dei film di genere, in particolare dell’horror. Come regista che ha dedicato gran parte della sua carriera all’esplorazione degli angoli più oscuri della natura umana attraverso l’occulto, il gore e il folklore, Eggers ha potuto constatare di persona come i film horror siano spesso respinti dalla critica e dagli spettatori. Ecco cosa ha detto il regista:

Credo che a causa della storia dei film di genere, spesso relegati a film di serie B, la gente non si sia ancora resa conto che si tratta di qualcosa di importante.

Sappiamo che è importante esplorare l’oscurità dell’umanità, quindi c’è un grande valore nell’esprimere cosa significhi essere umani con altri esseri umani guardando le cose che non vogliamo necessariamente guardare, ma può essere difficile.

Cosa significa la difesa di Eggers del film di genere

Nosferatu di Robert Eggers arriva dopo un periodo di reinvenzione del genere horror, che ha superato i cliché degli slasher pieni di sangue e dei personaggi monodimensionali dei primi anni ’80 e ’90, anche se film come A Nightmare on Elm Street, La cosa, It e Il silenzio degli innocenti sono stati sicuramente la base per l’horror ricco di stratificazioni di oggi. Film come Get Out di Jordan Peele hanno ridefinito l’horror come mezzo per un commento sociale complesso, e l’emozionante ritratto di Peele della razza e dello sfruttamento è valso al regista un Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

L’ascesa dell’“horror elevato”, un sottogenere sostenuto da registi contemporanei come Peele, Ari Aster (Hereditary) e lo stesso Eggers, riflette la crescente raffinatezza di queste narrazioni. Questi registi usano l’horror come veicolo per decostruire gli impulsi più oscuri dell’umanità, con una profondità emotiva e intellettuale che potrebbe rivaleggiare con qualsiasi dramma. Tuttavia, nonostante l’evoluzione del genere, l’horror rimane largamente trascurato dalle istituzioni prestigiose. L’Academy spesso non riconosce le brillanti performance e i risultati tecnici del genere, con grande disappunto di fan e critici.