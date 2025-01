Maria, la storia vera dietro al film: cosa accadde nella vita, nella carriera e negli ultimi giorni a Parigi di Maria Callas

Angelina Jolie interpreta il personaggio eponimo di Maria Callas, celebre cantante lirica della metà del XX secolo. Il film biografico e psicologico del 2024 Maria, diretto da Pablo Larraín e scritto da Steven Knight, segue gli ultimi anni della vita della Callas, trascorsi per lo più a Parigi, in Francia, lontano dagli occhi del pubblico. La Callas ha vissuto molte turbolenze nel corso dei suoi 53 anni di vita. Tuttavia, il regista di Maria Larraín ha voluto concentrarsi sul finale della storia della cantante lirica piuttosto che raccontare ogni singolo dettaglio della sua vita e della sua carriera.

Maria (la nostra recensione) è l’ultimo capitolo della trilogia di Pablo Larraín che racconta le donne importanti del XX secolo, seguendo le orme di Jackie (Jackie Kennedy) e Spencer (Principessa Diana). Maria è il primo film della Jolie dopo tre anni, dato che il suo ruolo sul grande schermo è stato quello di Thena nel film del 2021 del Marvel Cinematic Universe, Eternals.

Maria Callas nacque a New York e si trasferì in Grecia nel 1937

Secondo la biografia, Maria Callas nacque il 2 dicembre 1923 a New York da genitori greci immigrati, Georgios Kalogeropoulos ed Evangelia “Litsa” Dimitriadis. Il nome della Callas sul certificato di nascita era Sophie Cecilia Kalos, ma in seguito fu battezzata Maria Cecilia Sophia Anna Kalogeropoulos. Essendo un immigrato greco che viveva negli Stati Uniti, il padre della Callas voleva abbreviare il cognome della famiglia e renderlo più facile da pronunciare. Lo cambiò dapprima in Kalos prima di scegliere Callas, da cui la famosa cantante lirica ha preso il nome.

La Callas iniziò a dilettarsi con la musica (cantando, suonando il pianoforte, ecc.) quando era molto giovane, e fu allora che nacque la sua passione per il canto. Purtroppo, però, i genitori della Callas si separarono quando lei era ancora adolescente. Dopo il divorzio, la Callas, che all’epoca aveva 13 anni, si trasferì con la madre e la sorella maggiore, Jackie, in Grecia nel 1937. È lì che la Callas inizia a sviluppare la sua voce e a studiare l’opera al Conservatorio di Atene sotto la guida della cantante lirica Elvira de Hidalgo. Pochi anni dopo, la Callas iniziò ufficialmente la sua carriera di cantante lirica professionista.

La Callas iniziò la sua carriera di cantante lirica professionista nel 1941

La carriera di Maria Callas decollò negli anni Quaranta, quando era ancora un’adolescente/giovane adulta. Il suo debutto professionale avvenne nel 1941, quando interpretò Beatrice (un ruolo piuttosto piccolo) nel Boccaccio di Franz von Suppé alla Royal Opera di Atene. Meno di un anno dopo, la Callas ottenne il suo primo ruolo importante in una produzione. La seconda guerra mondiale mise rapidamente in pausa la carriera operistica della Callas. Di conseguenza, si trasferì nuovamente negli Stati Uniti a metà degli anni Quaranta.

Nonostante i grandi sforzi, la Callas fatica a trovare lavoro a New York. Così, impacchettò tutte le sue cose e tornò in Europa. Questa volta, però, tentò la fortuna a Verona, in Italia. Il successo della Callas iniziò veramente quando fece il suo debutto in Italia in una rappresentazione de La Gioconda all’Arena di Verona nel 1947. In seguito, la Callas continuò a esibirsi in numerose opere in Italia e nel mondo, facendo crescere rapidamente il suo status di cantante lirica famosa e influente.

Il matrimonio della Callas con Giovanni Battista Meneghini e la sua relazione con Aristotele Onassis spiegati

Dopo il suo trasferimento in Italia, Maria Callas fu presentata al ricco industriale Giovanni Battista Meneghini nel 1947. Due anni dopo il loro incontro, la Callas e Meneghini si sposarono e lui divenne il suo manager. Tuttavia, il loro matrimonio si rivelò difficile nel corso dei dieci anni successivi – la Callas accusò addirittura Meneghini di averle rubato del denaro (secondo Forbes). I due si separarono nel 1959, ma due anni prima la Callas aveva iniziato una relazione con Aristotele Onassis, un magnate greco delle spedizioni. La Callas continuò a frequentare Onassis anche dopo aver lasciato Meneghini, ma la loro relazione non era destinata a durare per sempre.

Cosa causò il declino vocale di Maria Callas negli anni ’50

Uno dei momenti più importanti e discussi della vita di Maria Callas fu quando perse quasi 80 chili nei mesi tra il 1953 e il 1954. Che sia legato alla perdita di peso o meno, la voce della Callas avrebbe iniziato a declinare a metà degli anni Cinquanta. Alcuni hanno attribuito il problema ai primi anni di carriera della cantante lirica e al modo in cui si approcciava al canto, mentre altri hanno dato la colpa all’estrema perdita di peso. Comunque sia, la Callas continuò a cantare pubblicamente per molti anni, nonostante le polemiche sulla sua voce.

Onassis avrebbe lasciato Maria Callas per Jackie Kennedy nel 1968

Aristotele Onassis sposò l’ex first lady statunitense Jackie Kennedy (il soggetto del primo biopic di Pablo Larraín su una donna influente) nel 1968, quasi dieci anni dopo la separazione di Maria Callas dal marito. La Callas fu ovviamente devastata quando lui la lasciò. Tuttavia, alcune voci sostengono che la Callas e Onassis abbiano continuato la loro relazione anche dopo il matrimonio di lui con l’ex First Lady. Né la Callas né Onassis hanno però confermato questa voce in vita.

L’ultima esibizione pubblica della Callas risale al 1974

Come già detto, Maria Callas continuò a cantare, anche se la sua voce declinò verso la metà e la fine degli anni Cinquanta. Tecnicamente si ritirò dal palcoscenico negli anni Sessanta. Tuttavia, la Callas fece ritorno all’inizio degli anni Settanta quando decise di andare in tournée con Giuseppe Di Stefano. L’ultima esibizione pubblica della Callas avvenne l’11 novembre 1974 a Sapporo, in Giappone, durante la tournée. In seguito, la Callas cercò di sparire nell’oscurità.

La Callas si trasferì a Parigi nel 1974 e morì nel 1977

Maria Callas si trasferì a Parigi, in Francia (dove si svolge la maggior parte di Maria ), lo stesso anno in cui tenne la sua ultima esibizione. La celebre cantante lirica trascorse la metà degli anni ’70 nascondendosi dal pubblico , mentre la sua salute continuava a declinare. Secondo quanto riferito, la Callas ebbe un attacco cardiaco fatale il 16 settembre 1977, all’età di 53 anni, nella sua casa parigina. Alcuni contestano la causa del decesso, ma la maggior parte degli intervistati ritiene che si sia trattato di un attacco di cuore. Decenni dopo la sua morte, la Callas rimane una delle cantanti liriche più influenti di tutti i tempi, e il film Maria di Angelina Jolie continuerà certamente a rendere attuale la figura della Callas.