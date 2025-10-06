Robert Englund sulla possibilità di tornare a essere Freddy Krueger

Non abbiamo visto Freddy Krueger (interpretato in origine da Robert Englund) infestare lo schermo dal tanto bistrattato remake del 2010 di Nightmare – Dal profondo della notte con Jackie Earle Haley di Watchmen, ma una recente indiscrezione affermava che potrebbe finalmente esserci “qualche movimento” su un reboot del classico franchise horror.

I diritti statunitensi di Nightmare – Dal profondo della notte sono tornati agli eredi dello sceneggiatore e regista Wes Craven nel 2019, ma la New Line mantiene i diritti internazionali. L’ultima volta che abbiamo sentito, gli eredi stavano “accettando proposte“, ma hanno ancora bisogno della New Line o di un accordo con un altro distributore nazionale per procedere con un nuovo film.

Se e quando uscirà un nuovo film di Nightmare on Elm Street, è altamente improbabile che rivedremo il Freddy Krueger originale Robert Englund con il guanto a lama e il maglione a righe, ma questo non significa che non sarebbe interessato a interpretare di nuovo il personaggio in un mezzo diverso.

Durante un’intervista con Fangoria, a Robert Englund è stato chiesto se sarebbe disponibile a doppiare “Il figlio bastardo dei mille maniaci” in un progetto animato. “Oh, certo. Voglio dire, sono comunque molto impegnato con il doppiaggio. Ho appena fatto Pinocchio: Unstrung, sono il grillo cattivo. Mi piace l’idea. Quando partecipo alle convention e ai festival cinematografici, mi trovo di fronte a così tante fantastiche illustrazioni di Freddy Krueger, concepite in così tanti modi, che si tratti di storyboard, di una grande e violenta graphic novel, di un fumetto, di poster o persino di una versione comica di Freddy. Le adoro.”

In un’intervista separata con Bloody Disgusting, Robert Englund ha discusso della possibilità che un altro attore prenda il posto di Freddy, rispondendo anche a una voce secondo cui Kevin Bacon potrebbe essere stato preso in considerazione per interpretare il sadico Demone dei Sogni. “Penso che, per il bene del franchise, abbiano bisogno di trovare qualcuno come Doug Jones. Anni fa, ho sentito che stavano prendendo in considerazione Kevin Bacon per Freddy Krueger. Kevin ha recitato in un paio dei miei film horror preferiti; adoro Stir of Echoes e ovviamente Tremors. Adoro Kevin come attore. È un vero caratterista, solo che è imprigionato nel corpo di un protagonista, ma Kevin è anche molto fisico. Ho pensato che fosse un’ottima scelta, ma questo è successo circa cinque anni fa. So che ora ha tutti questi altri progetti e non sta ringiovanendo, quindi probabilmente non sarebbe interessato.”

Se prima o poi dovessimo realizzare un reboot di Nightmare, diremmo che lo studio sarebbe più propenso a scegliere un attore relativamente sconosciuto per il ruolo di Krueger.

Nel classico film slasher di Wes Craven, diversi adolescenti del Midwest cadono preda di Freddy Krueger (Robert Englund), un maniaco notturno sfigurato che si impossessa degli adolescenti nei loro sogni, uccidendoli poi nella realtà. Dopo aver indagato sul fenomeno, Nancy (Heather Langenkamp) inizia a sospettare che un oscuro segreto custodito dai genitori suoi e dei suoi amici possa essere la chiave per svelare il mistero, ma riusciranno Nancy e il suo fidanzato Glen (Johnny Depp) a risolvere l’enigma prima che sia troppo tardi?