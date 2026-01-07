Una di famiglia: in arrivo un sequel del film con Sydney Sweeney

Dopo il successo al botteghino dell’ultimo film di Sydney Sweeney, Una di famiglia (il cui titolo originale è The Housemaid), è ora ufficialmente in lavorazione un sequel. Uscito in Italia il 1° gennaio, questo thriller psicologico (leggi qui la nostra recensione) è basato sul romanzo di Freida McFadden, che ha venduto milioni di copie dalla sua uscita nel 2022. Nonostante negli Stati Uniti sia invece uscito nelle sale lo stesso giorno di Avatar: Fuoco e Cenere, il film ha comunque trovato il proprio spazio e pubblico, incassando finora ben 133 milioni di dollari al botteghino.

La Lionsgate ha dunque appena annunciato che The Housemaid’s Secret, il romanzo sequel, entrerà in produzione nel 2026. Lo studio ha anche rivelato che il prossimo capitolo era già in fase di sviluppo da alcuni mesi prima che questo annuncio ufficiale fosse reso pubblico. La data di uscita, tuttavia, non è stata ancora annunciata. Sappiamo però che Carly Elter, Alex Young, McFadden e Sweeney saranno i produttori esecutivi insieme ai produttori Todd Lieberman, Paul Feig e Laura Fischer, con Rebecca Sonnenshine che tornerà come sceneggiatrice.

Sebbene non sia ancora ufficiale, Lionsgate ha fatto notare che il regista Paul Feig, probabilmente dirigerà anche il sequel. Anche Sweeney, che interpreta la domestica Millie Calloway, e Michele Morrone, che interpreta il giardiniere Enzo Accardi, sono in trattative per tornare.

In una dichiarazione, il presidente della Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson ha affermato: “È chiaro sia dal box office globale che dai commenti sui social media che il pubblico ha reagito con entusiasmo, e in modo evidente, all’esperienza assolutamente unica e davvero teatrale di Una di famiglia e vuole sapere cosa succederà dopo. Abbiamo creduto in queste storie fin dall’inizio e siamo entusiasti di portare sullo schermo il prossimo capitolo della storia di Millie in collaborazione con i nostri eccezionali partner creativi Todd, Paul, Laura, Carly, Alex e Sydney”.

“The Housemaid’s Secret è un altro libro estremamente emozionante della serie di Freida che ha affascinato i lettori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di tradurlo in un’esperienza cinematografica altrettanto entusiasmante e travolgente“. Feig ha aggiunto: “È stato emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo innamorarsi di Una di famiglia e dell’incredibile lavoro del nostro talentuoso cast e della nostra troupe. Siamo fortunati che Freida McFadden abbia già ampliato il viaggio di Millie sulla pagina e che possiamo lavorare con Rebecca Sonnenshine e Lionsgate per portare questa nuova storia al pubblico”.

La storia di Una di famiglia

In Una di famiglia, Millie viene assunta come domestica a tempo pieno dalla famiglia Winchester. Proprio quando pensa di essere sfuggita al trauma del suo passato, si rende conto che Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar) nascondono segreti scioccanti e scandali che minacciano di sconvolgere la sua nuova vita.